Sur Netflix, voici les 5 séries et films à voir après une rupture amoureuse

Compte tenu de son immense catalogue, Netflix a l’avantage de proposer des séries et des films dédiés à de multiples thématiques. Parmi ces derniers, des contenus à découvrir, ou redécouvrir, après une rupture amoureuse. Voici une petite liste.

Hitch

Avec Will Smith au casting, le film actuellement disponible sur Netflix raconte comment Alex Hitchens, dit Hitch, s’attelle à coacher des hommes qui veulent séduire une femme. Malgré son métier et le succès rencontré, celui-ci ne semble pas prêt à croire à la possibilité d’une relation à deux.

Antoine Griezmann : Champion du monde

Le documentaire de Netflix retrace le parcours professionnel d’Antoine Griezmann, suivant son évolution de Mâcon jusqu’à ce qu’il soulève la Coupe du monde avec l’équipe des Bleus l’été dernier. Si ses débuts dans le milieu du football ont été difficile, le sportif fini par intégrer à la Real Sociedad à l’âge de 14 ans grâce au soutien sans faille de son père, qui a alors du mal à garder espoir. Quelques années plus tard, le footballeur découvre alors l’Équipe de France tout en intégrant parallèlement l’Atletico Madrid avant de devenir… champion du monde.

How I met your mother

Entièrement disponible sur Netflix, How I met your mother suit les aventures de Ted Mosby, un homme qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Celui-ci se retrouve régulièrement avec son groupe d’amis dans un bar situé en bas de chez lui, le MacLaren’s Pub. L’histoire de la rencontre est tout aussi longue que hasardeuse, mêlant parfois tristesse et joie, là où la série reste toujours comique.

How I met your mother compte 9 saisons de 22 épisodes d’une vingtaine de minutes. De quoi prendre le temps de se changer les idées.

Very Bad Trip 3

Si Very Bad Trip 1 et 2 ne sont pas disponibles sur Netflix, il est tout de même possible de voir le dernier en date de la série sur la plateforme de streaming. Comme les précédents opus, il raconte la folle aventure d’un groupe d’amis qui se retrouvent dans des situations toutes les plus improbables les unes que les autres.

Les Infidèles

Comme son nom l’indique, Les Infidèles raconte plusieurs histoires traitant toutes de près ou de loin de la thématique de l’infidélité chez les hommes. Sept facettes de celle-ci sont donc abordées avec un point de vue différent.