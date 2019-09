Sur Netflix, voici 5 séries inspirées de faits réels à découvrir

Si Netflix propose Narcos, un contenu original qui retrace l’existence de Pablo Escobar, baron de la drogue dans les années 1980, la plateforme de streaming dispose de plusieurs autres séries inspirées de faits réels.

Nous vous avons préparé une petite sélection, non exhaustive, de séries (plus ou moins récentes) qui se basent sur une histoire vraie. Voici la liste.

N’hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaire en vue d’un prochain article. Merci !

Quelles séries inspirées de faits réels voir sur Netflix ?

Dans leur regard

Dévoilée sur Netflix à la fin du mois de mai, Dans leur regard retrace l’histoire vraie de cinq jeunes hommes de couleur arrêtés alors qu’ils sont innocents. Désignés comme « les 5 de Central Park », ils tenteront de prouver qu’ils n’ont pas agressé et violer une femme qui faisait son jogging dans le parc. Aux États-Unis, l’affaire s’est produite en 1989 et a été particulièrement médiatisée, le tout sur fond de tensions raciales.

La série compte une saison de 4 épisodes allant de 60 à 90 minutes.

Manhunt : Unabomber

D’abord diffusée sur Disney Channel, la série a fait son arrivée sur Netflix en 2017. Manhunt : Unabomber retrace les aventures de James R. Fitzgerald, un jeune agent du FBI qui se retrouve rapidement à traquer le terroriste américain Unabomber. En 1978, Theodore Kaczynski envoie le premier colis d’une longue série qui s’étendra jusqu’à 1995, soit 17 ans plus tard. Pour l’arrêter, le profiler devra tenter de comprendre le fonctionnement psychologique du terroriste.

La série compte huit épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Dirty John

Disponible sur Netflix depuis février 2019, la série met en lumière la vie de Debra, une jeune femme qui tombe rapidement sous le charme de John par le biais d’un site de rencontre. Le récit s’inspire d’une histoire vraie survenue en 2014 : Debra rencontre bel et bien John et ils se marient deux mois plus tard. Si ses filles commencent à douter de l’honnêteté de l’homme, elle devra elle aussi se poser la question.

La saison une compte huit épisodes d’une cinquantaine de minutes. Une saison 2 portant sur une nouvelle affaire criminelle est vraisemblablement en prévision.

Unbelievable

Unbelievable est la série Netflix la plus récente à avoir fait son arrivée au sein du catalogue de la plateforme. Elle raconte l’histoire de Marie, une jeune femme qui porte plainte pour viol avant de revenir sur sa déclaration. En parallèle, deux policières mènent l’enquête à la recherche de la vérité. La série retrace des faits réels survenus aux États-Unis entre les années 2008 et 2011. À l’époque, la police n’avait pas cru la première victime avant que d’autres victimes ne fassent leur apparition plus tard et que les enquêtrices Edna Hendershot et Stacy Galbraith reprennent l’affaire.

La série se compose d’une saison de huit épisodes d’une quarantaine de minutes.

American Crime Story : L’affaire O.J Simpson

American Crime Story : L’affaire O.J Simpson relate l’affaire de O.J Simpson, un joueur de football américain accusé d’un double meurtre commis dans les années 1990. Le cas est l’une des affaires criminelles les plus médiatisées des États-Unis.

Primée plusieurs fois, la série comptabilise 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes. La troisième saison se concentrera sur l’affaire Monica Lewinsky, une jeune femme qui a entretenu une relation intime avec Bill Clinton alors que celui-ci était président des États-Unis. Pour sa part, la saison 2 s’intéresse à l’assassinat du couturier Versace.