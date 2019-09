Sur Netflix, voici 5 séries de science-fiction à découvrir

Si Black Mirror est certainement l’une des séries de science-fiction les plus connues sur Netflix, il n’empêche que le service de streaming en accueillent beaucoup d’autres sur le sujet.

Qu’il s’agisse de contenus tournés vers le genre cyberpunk ou non, voici notre petite sélection à découvrir sur Netflix en septembre 2019. Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions en commentaires.

Quelles séries de science-fiction voir sur Netflix ?

Les Voyageurs du temps

Dévoilée en 2016, la série canado-américaine met en scène une équipe d’agents dont l’objectif est de préserver la race humaine et le futur de la planète Terre. Sauf que la mission et le principe du voyage dans le temps n’est pas sans risque. Envoyés au XXIe siècle, ils devront tenter de ne pas altérer le temps tout en essayant de l’humanité.

Les Voyageurs du temps compte trois saisons de 10 à 12 épisodes d’environ 40 minutes. Netflix a annoncé qu’il n’y aurait pas de saison 4.

Osmosis

La série française de Netflix a fait son arrivée sur la plateforme en tant que contenu original il y a quelques mois. Celle-ci se passe dans la ville de Paris dans un futur proche et raconte comment des chercheurs ont mis au point une application qui permet de trouver un partenaire. Mais pour utiliser le service baptisé Osmosis, il faut accepter de dévoiler son intimité et ses secrets aux algorithmes qui devront trouver votre idéal. Pour ce faire, une puce doit être intégrée directement dans votre cerveau.

La saison 1 compte huit épisodes d’une quarantaine de minutes. Netflix n’a pas évoqué la possibilité d’une saison 2.

Altered Carbon

Disponible sur Netflix depuis février 2018, Altered Carbon met en scène un univers dans lequel il est possible de changer de corps suite à sa mort grâce au transfert de vos données vers une autre enveloppe corporelle. Si Takeshi Kovacs n’a pas eu le droit à cette chance car il s’est soulevé contre l’ordre établi et a été arrêté, il est ramené dans un autre corps par un homme riche qui lui ordonne de résoudre son propre meurtre.

La série compte une saison de 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes. Altered Carbon ne devrait pas tarder à faire son retour sur Netflix avec une saison 2.

The OA

Dévoilée sur Netflix en 2016, The OA met en lumière la réapparition de Prairie, une jeune fille aveugle, après qu’elle ait été enlevé sept ans plus tôt. Mais ce n’est pas tout, puisque quand elle réapparait, elle n’est plus aveugle. Plusieurs personnes s’intéressent alors à son cas pour tenter d’en apprendre plus.

The OA compte deux parties composées de huit épisodes d’une quarantaine de minutes. Si Netflix avait déclaré que la série aurait droit à cinq saisons, la plateforme de streaming est récemment revenue cette déclaration en annonçant la fin de celle-ci.

Better Than us

Rachetée par Netflix, la première série russe du service disponible depuis août dépeint la ville de Moscou dans un futur proche où les androïdes sont au service des humains. L’un d’entre eux fait son arrivée dans une famille afin d’aider celle-ci… Sauf que le robot en question est accusé de meurtre et recherché par les autorités.

La première saison compte 16 épisodes d’une cinquantaine de minutes. Une suite n’a pas été évoquée par Netflix pour l’instant.

Comme indiqué plus haut, cette liste est non exhaustive : il aurait également été possible d’évoquer les séries Under The Dome, Sense8, 3% ou encore Dark, qui sont toutes sur Netflix.