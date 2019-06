Sur Netflix, voici les films et les séries qui débarquent en juillet 2019

Si Netflix prévoit d’accueillir des séries très attendues telles que la saison 3 de Stranger Things et de La Casa de Papel, la plateforme de streaming a également d’autres tours dans son sac. Voici la liste complète des nouveautés du mois de juillet. Au programme, quelques séries et beaucoup de films.

Les séries Netflix qui débarquent en juillet 2019

Stranger Things — Saison 3 : 4 juillet

Après plusieurs bandes-annonces, la saison 3 de Netflix s’apprête finalement à faire son arrivée sur Netflix. Conformément à la date de sortie, le récit se déroulera le 4 juillet dans la petite ville de Hawkins.

Toi, Moi, Elle — Saison 4 : le 12 juillet

Toi, Moi, Elle revient sur Netflix pour une quatrième saison. L’occasion de retrouver Izzie, Emma et Jack ainsi que leurs difficultés à vivre en trouple comme ils l’entendent.

La Casa de Papel — Partie 3 : 19 juillet

Comme Stranger Things, La Casa de Papel fait partie des séries très attendues par les adeptes de Netflix. Dans celle-ci, l’on retrouvera nos braqueurs favoris en train d’essayer de vivre leurs meilleures vacances sans se faire repérer par les autorités.

Queer Eye — Saison 4 : 19 juillet

Les 5 membres du Fab Five font le retour sur Netflix pour relooker et donner confiance à plusieurs personnes de tout milieu, genre et orientation sexuelle.

Typewriter : 19 juillet

La nouvelle série de Netflix racontera comment une famille emménage dans une maison près de Goa, en Inde, qui a la forte réputation d’être hantée.

Workin’ Moms — Saison 2 : 25 juillet

Another Life : 25 juillet

La nouvelle série de Netflix mettra en lumière les péripéties d’un astronaute et de son équipe. Ceux-ci connaissent plusieurs mésaventures quand ils tentent d’en savoir plus à propos d’un artefact extraterrestre.

Orange is the new black — Saison 7 : 26 juillet

Orange is the new black aura le droit à sa septième et dernière saison sur Netflix dès la fin du mois de juillet.

Les films Netflix qui débarquent en juillet 2019

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal : 1er juillet

À la recherche du Bonheur : 1er juillet

Swiped : 1er juillet

Ted 2 : 1er juillet

Mort ou Vif : 1er juillet

Peur de Rien : 1er juillet

Je fais le Mort : 1er juillet

Tarzan : 6 juillet

Pom-Pom Ladies : 12 juillet

Kidnapping Stella : 12 juillet

Point Blank : 12 juillet

4L : 12 juillet

Nos Pires Voisins 2 : 15 juillet

Obsession Secrète : 18 juillet

La Dream Team : 23 juillet

Boi : 26 juillet

The Son : 26 juillet

Girls With Balls : 26 juillet

Opération Brothers : 31 juillet

Les documentaires Netflix qui débarquent en juillet 2019

The Accountant of Auschwitz : 1er juillet

Le documentaire retrace le procès de Oskar Gröning, ancien SS allemand surnommé « le comptable d’Auschwitz ». Lors de son procès en 2015, l’homme était alors âgé de 94 ans.

Parchis : 10 juillet

Histoire de tacos : 12 juillet

The Great Hack : L’affaire Cambridge Analytica : 24 juillet