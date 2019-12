Sur Netflix, voici les 5 films de Noël à découvrir cet hiver

Comme Netflix l’avait annoncé sur Twitter en début de mois, son catalogue a fait le plein de films de Noël. Pour tous ceux qui ont des vacances ou quelques soirées de disponibles, c’est l’occasion de se faire plaisir avec plusieurs films —parfois un peu cliché. Voici notre petite liste spéciale films de Noël.

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de janvier 2020.

Les films de Noël à voir sur Netflix

Le film d’animation Netflix : Klaus

Klaus fait indéniablement partie des films de Noël à voir sur Netflix cet hiver. Il a été particulièrement mis en avant par la plateforme de streaming et remporte un franc succès auprès des utilisateurs de la plateforme. Ce film d’animation raconte la vie de Jesper, jeune facteur élu pire élève de son école. Menacé par son père, il se voit obligé de partir dans une bourgade perdue où il doit affranchir un certain nombre de lettres. Sauf que les deux familles qui habitent sur place ne se parlent pas, ce qui rend le défi complexe. Jesper fait une rencontre qui change le cours de sa vie.

Le film de Noël Netflix façon aventure et comédie : Un Noël à El Camino

Imaginé par Netflix, Un Noël à El Camino met en lumière l’histoire d’un jeune homme qui n’a jamais connu son père. Il part à sa recherche, mais finit par se retrouver coincé dans un magasin de vins le soir de Noël à cause d’une prise d’otage. Au casting, Jessica Alba et Luke Grimes.

La série de Noël : Home for Christmas



Au milieu de ces films, voici aussi une série Netflix composée d’une saison de 6 épisodes (environ 30 minutes). Home for Christmas narre le récit de Johanne, une jeune femme qui a menti à sa famille en annonçant que son petit ami l’accompagnerait au réveillon. Problème, elle n’a pas de copain et la fête est dans moins d’un mois.

Le film de Noël familial et fun : Les Chroniques de Noël



Produit par Netflix et disponible à l’occasion de Noël 2018, ce film raconte comment deux enfants décident de filmer le Père Noël le soir du réveillon. Ceux-ci décident ensuite de le suivre dans son traîneau, sauf qu’ils provoquent un accident. Ils décident d’aider un Santa bien atypique afin de sauver la fête.

Le film de Noël un peu (beaucoup) cliché : A Christmas Prince

Plus gros succès de la semaine en France selon Netflix, ce long-métrage regroupe une bonne partie de tous les clichés qui composent un film de Noël. Au programme, une jeune femme qui rêve de devenir journaliste doit partir dans un pays étranger pour une conférence de presse tenue par le prince héritier Richard, qui a la réputation d’être un playboy. Une fois sur place, la journaliste en herbe Amber décide de changer son identité avec celle de Martha, la nouvelle tutrice de la princesse. Bref, tout y est.

Vous avez même droit aux suites sur Netflix avec A Christmas Prince: The Royal Wedding et A Christmas Prince: The Royal Baby. Une vraie trilogie de Noël.