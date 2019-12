Netflix : voici les 5 films et séries à voir ce week-end

Si la fin d’année approche à grands pas, Netflix ne change pas ses habitudes et continue d’accueillir plusieurs séries et films sur sa plateforme de streaming. Voici notre dernière liste du week-end de l’année 2019, les prochaines ouvriront la nouvelle année qui arrive. Comme à chaque fois, vous retrouverez quelques séries et l’habituel film du dimanche soir. La fête étant passée, aucun film de Noël n’est au programme.

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de janvier.

Sur Netflix, quels films et séries découvrir ce week-end ?

La série Netflix, saison 2 : You

Disponible sur Netflix depuis le jeudi 26 décembre, You revient pour une saison 2 sur la plateforme. Adaptée d’un roman de Caroline Kepnes, la série se penche sur la vie de Joe Goldberg, un libraire dont la vie ne semble pas sortir de l’ordinaire. En apparence. Lorsqu’il rencontre une cliente nommée Guinevere Beck, il fait tout pour la retrouver —en ligne et IRL, dépassant largement les limites de sa propre obsession.

Les deux saisons de You comptent dix épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le documentaire : Take Your Pills : intelligence sur ordonnance

S’il a été dévoilé sur Netflix en 2018, ce documentaire fait écho à plusieurs polémiques portant sur l’Adderall, un produit qui n’est pas commercialisé en France. Il connaît un fort succès auprès de certaines communautés aux USA, à l’exemple des étudiants ou de certains pratiquants d’esport. S’il est initialement prescrit pour soigner le TDAH (Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité), son usage est détourné pour améliorer la concentration et le raisonnement logique. Le documentaire revient sur les adeptes de ce type de médicaments ainsi que les conséquences de ces derniers.

Le film à suspens : L’oiseau tempête

Dévoilé cette année et sur Netflix depuis peu, ce film raconte la vie de Lucy, une jeune suédoise qui habite à Tokyo. Elle se retrouve accusée de meurtre de sa meilleure amie après avoir vécu avec elle au sein d’un étrange triangle amoureux.

La série Netflix made in France : Le Bazar de la Charité

Coproduit par Netflix et TF1, la série a débarqué sur le service de streaming hier. La première saison raconte un incendie survenu à Paris en 1897 et raconte comment l’édifice portant le nom de la série prend feu. Plusieurs personnages voient leur vie prendre un tournant suite à cet événement, particulièrement trois femmes du nom d’Adrienne Alice et Rose.

La saison 1 compte 8 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : L’Ex de ma vie

Disponible sur Netflix depuis peu, ce film français raconte comment Ariane doit faire accepter le divorce avec son ex afin de pouvoir se marier avec le chef d’orchestre Christen. Problème, l’ex veut absolument vivre le voyage de noces qu’ils avaient prévu de faire à Paris avant de signer les papiers. Au casting, Géraldine Nakache et Pascal Demolon. Un film léger pour un dimanche soir pré Nouvel An.