Netflix voudrait recruter les créateurs de la série Game of Thrones

Maintenant que Game of Thrones et fini, les deux showrunners de la série de HBO seraient à la recherche d’un nouveau contrat, rapporte un article publié cette semaine par Variety. Plus précisément, David Benioff et D.B. Weiss voudraient décrocher un contrat de type « overall global deal », qui permettra d’avoir les droits sur toutes les productions de ceux-ci. Et si pour le moment, rien n’est officiel, les sources de Variety indiquent que les trois concurrents les plus sérieux pour recruter les créateurs de GoT seraient Netflix, Disney et Amazon.

Étant donné que la fin de Game of Thrones a été très critiquée, vous vous demandez peut-être pourquoi ces grandes sociétés se disputeraient pour les créateurs de cette série.

Mais Variety rappelle également dans son article que David Benioff et D.B. Weiss ont permis à HBO d’avoir 37 nominations aux Emmy Awards, cette année, pour totaliser 137 nominations (contre un total de 117 nominations pour Netflix).

Un « overall deal » avec Netflix ?

Par ailleurs, Netflix a déjà signé des deals similaires avec d’autres créateurs de séries de renom, comme Jenji Kohan (Weeds et Orange Is The New Black), Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) ou encore Ryan Murphy (Nip/Tuck).

De ce fait, il ne serait pas étonnant que Netflix en fasse de même avec ceux qui ont créé Game of Thrones à partir des œuvres de George R. R. Martin.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage.

En tout cas, il est à rappeler que Netflix subit actuellement une importante pression à cause de ses derniers résultats trimestriels décevants, mais également parce que l’arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine de la VOD aux États-Unis fait que l’entreprise aura plus de concurrents. Et dans certains cas, ces nouveaux concurrents retirent leurs contenus du catalogue de Netflix (par exemple, la série Friends va quitter Netflix à cause du lancement de la plateforme HBO Max).