Sur Netflix, vous avez enfin la possibilité d’arrêter la lecture automatique des bandes-annonces

Les adeptes de Netflix seront ravis de savoir qu’ils peuvent désormais supprimer une option pouvant s’avérer gênante lors de la navigation sur le service de streaming. Depuis quelques années, la plateforme propose effectivement des bandes-annonces de films et de séries qui se lancent automatiquement au passage sur le contenu concerné —ou mis en avant sur l’accueil à la connexion.

Si Netflix indique que certains utilisateurs sont friands de ces vidéos automatiques, la plateforme laisse désormais le choix aux viewers. Cela permettra aussi d’éviter les spoilers qui peuvent survenir quand le service met en avant la bande-annonce de la saison suivante alors que l’utilisateur n’a pas fini la précédente.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

