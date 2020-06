New Pokémon Snap : la « suite » de l’épisode N64 arrive sur Nintendo Switch !

En 1999 au Japon (et en fin d’année 2000 en Europe), les joueurs Nintendo 64 découvraient un certain Pokémon Snap sur leur surpuissante (mais floue) console 64 bits. Un jeu qui permettait alors d’incarner un certain Tom Snap, dont la mission consistait à photographier des pokémon, à savoir 63 très précisément, à travers sept parcours de type « safari ». En 2020, Nintendo ressuscite ce même Pokémon Snap, en mode « New », et sur Nintendo Switch évidemment !

New Pokémon Snap : le safari-photo bientôt sur Nintendo Switch !

Evidemment, il ne s’agit pas d’un quelconque portage ou remake ici, puisque ce New Pokémon Snap se veut une aventure inédite, néanmoins inspirée du grand classique lancé il y a 20 ans maintenant sur Nintendo 64. Le but sera à nouveau de visiter des îles inexplorées, et d’immortaliser les Pokémon dans leur environnement naturel, à l’aide d’un appareil photo. L’objectif ultime sera bien sûr de compléter intégralement son Photodex Pokémon, avec des clichés (réussis) de Pokémon sauvages.

Selon Nintendo : « Dans New Pokémon Snap, vous explorerez des forêts, des plages et bien plus encore, pour photographier les Pokémon comme vous ne les avez jamais vus auparavant ! » A l’heure actuelle, les informations concernant ce New Pokémon Snap restent très limitées, Nintendo n’ayant pas dévoilé la moindre date de sortie précise concernant ce nouvel opus, si ce n’est un vague « disponible prochainement ».

Rappelons que la Nintendo Switch a déjà accueilli divers titres de la licence Pokémon, avec notamment les opus Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli, Pokémon Donjon Mystère, sans oublier les Pokémon Epée et Pokémon Bouclier lancés en fin d’année dernière. Nintendo vient d’ailleurs tout juste de déployer la première extension de ces mêmes opus Epée/Bouclier, avec « L’île Solitaire de l’Armure ». Un second DLC, réservé aux détenteurs du pass d’extension, sera également proposée à l’automne 2020.