Niantic pèse désormais presque 4 milliards de dollars

À l’origine du succès phénoménal de Pokémon Go, l’entreprise américaine Niantic est considérée comme l’un des studios de jeux vidéo les plus prometteurs de sa génération. Dirigée par John Hanke, l’entrepreneur à l’origine de Google Earth, elle est aujourd’hui reconnue par les investisseurs du monde entier et fait figure de leader dans le domaine de la réalité augmentée qui est en plein essor. Et sa croissance explosive est loin de s’arrêter : en plus de ses revenus colossaux, la société vient de terminer un tour de table conséquent qui lui permet de remonter le classement des licornes à toute vitesse.

Levée de fonds de 200 millions de dollars

Qu’est-ce que Samsung, le fonds d’investissement IVP et aXiomatic Gaming ont en commun ? Ces trois structures ont mis la main au portefeuille pour injecter 200 millions supplémentaires au capital de Niantic, qui dépasse désormais le constructeur de smartphones chinois Meizu en termes de valorisation, avec maintenant 3,9 milliards de dollars. À titre de comparaison, l’éditeur de Fortnite, Epic Games, pèse 15 milliards, soit moins de 4 fois plus. L’engouement des VC devrait donc permettre à Niantic de se focaliser sur le développement de sa stratégie sans avoir à se soucier constamment du cash burn.

Un jeu Harry Potter en réalité augmentée se prépare

La bonne nouvelle pour les gamers et les Potterheads ? Niantic pourrait concevoir en ce moment un jeu vidéo basé sur la célèbre franchise issue des livres de J. K. Rowling. La création de ce titre inédit est ainsi probablement l’un des vecteurs de décision des capitaux-risqueurs au service du studio. En effet, lors de sa sortie, Pokémon Go avait été immédiatement rentable (j’avoue avoir succombé moi aussi à l’époque). Pour vous faire une idée, Pokémon, c’est 7,5 millions d’abonnés sur Facebook. Et Harry Potter ? Tenez-vous bien : la page officielle a 73 millions de likes au moment où je vous parle.

