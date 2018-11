Le développeur de Pokémon Go pourrait créer un jeu Harry Potter en exclusivité pour Samsung

Afin de doper ses ventes, Samsung pourrait entrer en partenariat avec Niantic, le développeur de Pokémon Go, et obtenir l’exclusivité d’un jeu basé sur Harry Potter.

C’est ce qu’indique un article publié par le média britannique The Inquirer, qui cite des sources anonymes.

En substance, Samsung pourrait investir 40 millions de dollars dans Niantic afin de décrocher un partenariat stratégique avec cette entreprise.

Dans le cadre de ce partenariat, certains jeux Niantic seraient préinstallés sur des smartphones de Samsung. Et le développeur de Pokémon Go proposerait même un titre basé sur Harry Potter en exclusivité pour le constructeur (et sur le Galaxy Note, le S-Pen serait utilisé comme une baguette magique par le joueur).

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. De ce fait, il faut considérer ces informations avec la plus grande parcimonie.

Néanmoins, il est à rappeler que cette année, Samsung a utilisé un partenariat avec le développeur de Fortnite pour essayer de doper les ventes de ses smartphones.

Le nouveau jeu de Niantic est toujours en développement

Après le succès fulgurant de Pokémon Go, le développeur du jeu, Niantic, travaille déjà sur un autre titre en réalité augmentée basé sur Harry Potter, intitulé « Harry Potter : Wizards Unite ».

Le jeu n’est pas encore sorti, mais est toujours en développement. Et il y a quelques jours, Niantic a même sorti un teaser pour le rappeler.

On ignore si le jeu qui pourrait être proposé en exclusivité sur les smartphones de Samsung est « Harry Potter : Wizards Unite » ou s’il pourrait s’agir d’une version spéciale de ce titre.