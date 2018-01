Nike PG-2 PlayStation Colorway : des baskets PlayStation, avec la star NBA Paul George

Sony et Nike dévoilent une nouvelle paire de baskets élaborées avec Paul George : les PG-2 PlayStation Colorway.

Des baskets Nike PG-2 PlayStation Colorway, en collaboration avec Paul George

Sony et Nike ne sont pas peu fiers d’annoncer une collaboration aboutissant sur la mise au point de ces nouvelles baskets PG-2 PlayStation Colorway. Une paire de baskets qui a également été supervisée par un géant de la NBA, à savoir Paul George, évoluant au sein de Oklahoma City Thunder. C’est d’ailleurs ce dernier qui se charge de présenter les PG-2 PlayStation Colorway sur le blog officiel PlayStation US.

Selon le joueur, la collaboration avec Nike et PlayStation a été naturelle, le basketteur étant un féru de PS4. Paul George précise ainsi être un mordu de jeux vidéo (et de basket) depuis qu’il est enfant, et qu’il épatait la galerie dès 8 ou 9 ans, lorsqu’il battait toute sa famille et ses amis sur les jeux de sports. Lorsqu’il voyait quelques chose de cool en jouant, il tentait aussitôt de reproduire cela sur un court ou un terrain. De cette manière, le sport et le jeu vidéo n’ont cessé de se nourrir l’un de l’autre.

Aujourd’hui, Paul George a eu la possibilité de réunir sa passion pour PlayStation et pour Nike, et c’est ainsi que sont nées ces PG-2 PlayStation Colorway. Evidemment, les designers se sont largement inspirés de la manette DualShock 4, des couleurs ainsi que des symboles PlayStation. Ainsi, les couleurs rendent hommage à la manette PS4, tandis que la languette de la sneaker dispose de logos PG et PlayStation, qui vont s’illuminer en bleu comme lors de l’allumage de la PS4. Via un petit bouton, on pourra ainsi opter pour un mode Off, un mode On, et un mode clignotant. Enfin, l’arrière abritera un code unique, permettant de télécharger un thème dynamique Paul George pour PS4.

Pour Paul George, après avoir reçu une PS2 en cadeau lorsqu’il était enfant et être devenu une star de la NBA, travailler avec PlayStation était quelque chose qui semblait inévitable. Ces PG-2 PlayStation Colorway seront disponible le 10 février 2018. Avis aux fans donc.