Nike réveille le fantôme et présente ses nouvelles chaussures

Pour la reprise des différentes championnats de football, la marque américaine a lancé un film publicitaire aux effets spéciaux impressionnants.

Une vidéo qui permet à Nike de se rattraper de son « absence » à la Coupe du Monde 2018 en Russie et de promouvoir sa nouvelle chaussure, la PhantomVSN.

La menace fantôme

On n’avait pas eu l’occasion de voir une vidéo au style hollywoodien de la part de la marque à la virgule lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Comme détaillé sur le site La Réclame dans son bilan publicitaire, le duel Nike-Adidas a été marqué par l’absence de grands films car les deux marques ont décidé de miser sur le brand content, une tendance de fond avec pour objectif de générer des milliers de prises de contact avec des contenus différents.

Pour son retour sur les écrans publicitaires avant le début des championnats, Nike joue avec l’idée d’un fantôme mystérieux qui suscite bien des réactions auprès des stars du ballon rond et des fans de football afin de faire la promotion de sa nouvelle paire de crampons : la PhantomVSN.

Un casting de stars du ballon rond

La vidéo a été créée par Wieden & Kennedy Amsterdam et dirigée par le réalisateur Matthew Vaughn (« Kingsman », « Kick-Ass », « X-Men First Class »). Elle s’ouvre sur l’arrivée dans un stade et dans un nuage de fumée noire du mystérieux fantôme qui ne tarde pas à devenir une légende urbaine. Se pose alors la question de son identité : Coutinho, Kevin De Bruyne, Ronaldinho, Mal Pugh ? Des questions qui tournent en boucle dans la bouche de Neymar, Genarro Gattuso et Andrea Pirlo.

Au casting, on retrouve également l’acteur Edward Holcroft, l’une des stars de « Kingsman », qui joue le rôle du footballeur martyrisé par le fantôme, ainsi qu’une… pieuvre (on a cherché et on n’a pas vu dans quel autre film elle a joué). La vidéo se termine au bout de deux minutes et demie sur le hashtag #AwakenThePhantom.

Source : Creativity online