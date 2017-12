Nike sort des baskets moches et (trop) colorées pour Noël

Nike vient en aide aux personnes qui reçoivent un pull moche pour Noël avec une paire de baskets qui s’accordera parfaitement avec.

Plus que quelques jours avant de pouvoir déballer ses cadeaux de Noël ! Parfois, il arrive qu’un des cadeaux nous déçoive ou qu’un membre de notre famille se prenne de passion pour le tricot et nous offre un pull qu’on s’empressera de ranger dans notre placard pour ne plus jamais le ressortir. Ces cadeaux dont on ne veut plus, Nike a décidé d’en faire une force en choisissant de sortir une paire de baskets qui pique bien les yeux, aux couleurs du 25 décembre.

Une paire de baskets inspirée des pulls de Noël

La marque à la virgule a ainsi dévoilé sa nouvelle paire de baskets : le SB Dunk High, aussi surnommée les « Ugly Sweater ». On y trouve toutes les couleurs des fêtes de fin d’année : du vert pour les feuilles de houx, du blanc avec le bonhomme de neige, du rouge avec les emballages de cadeaux et les bonnets, du marron, etc. Tout cela sur un fond noir (le seul aspect sobre de cette paire de baskets). Pour couronner le tout, les lacets et la semelle sont en bleu, tout comme le logo de la marque.

Le nom est donc on ne peut plus bien trouvé : ces chaussures sont extrêmement moches.

Quand la laideur a un prix

Malgré son nom et son aspect, cette dernière production Nike reste originale, il faut donc payer le prix fort pour l’avoir : ces chaussures coûtent environ 155 $. Le prix pique presque autant que les petits dessins sur les baskets mais est très certainement justifié par le fait qu’enfin une marque sort une paire de chaussures qui s’accorde avec tous les pulls de Noël qu’on s’était promis de ne jamais porter.

Pour ne pas faire de jaloux, ces baskets sont en vente pour les enfants et les adultes sur le site de Nike. Malheureusement, elles ont été victimes de leur succès…