Ninja s’excuse après que Twitch ait diffusé du porno sur sa chaîne secondaire

Cela fait une semaine à peine que le streamer Ninja a annoncé qu’il quittait Twitch afin de se concentrer uniquement sur l’utilisation de Mixer, une plateforme concurrente appartenant à Microsoft.

En une semaine à peine, l’influenceur a largement contribué à une hausse de la fréquentation de la plateforme, là où il a également atteint le million d’abonnés. De fait, il a quitté Twitch, service d’Amazon sur lequel il était habitué à streamer depuis quelques années maintenant. Seulement, ce dernier semble avoir eu un comportement approprié avec la chaîne secondaire de Ninja, inactive depuis quelque temps.

En effet, Twitch a exploité la chaîne inactive de Ninja pour y diffuser du contenu, dont la promotion d’autres chaînes, mais aussi des vidéos à caractère pornographique. Le consultant en sports, Rod Breslau a expliqué que l’un des streams les plus vus hier matin était la chaîne du streamer, qui diffusait une vidéo pornographique. Cette dernière aurait été en ligne durant plus de deux heures. Dans les faits, cela signifie qu’un utilisateur recherchant du contenu sur Fortnite, jeu de prédilection de la plateforme, pouvait tomber sur cette vidéo. Cela veut aussi dire que des enfants ont très largement pu tomber sur ces images.

Ninja a rapidement réagi dans une vidéo d’excuse partagée sur Twitter dans laquelle il se dit « dégoûté et désolé ». Il présente donc ses excuses à des abonnés, indiquant du même coup qu’il n’avait évidemment « pas eu son mot à dire » et que cela était mauvais pour son image. Le streamer a aussi déclaré qu’il cherchait à se débarrasser des promotions, voir à totalement s’émanciper de Twitch en supprimant également cette chaîne. Malgré tout, il a aussi dit que la transition vers Mixer s’était effectué « en douceur ».

Disgusted and so sorry. pic.twitter.com/gnUY5Kp52E

— Ninja (@Ninja) August 11, 2019