Nintendo : le Concours de Créations Nintendo Labo lancé en France

Nintendo a lancé le Concours de Créations Nintendo Labo pour l’Europe. Ouverte à tous, la quête des plus belles créations et personnalisations Nintendo Labo permet (entre autre) de remporter une Nintendo Switch collector !

Le concours Nintendo Labo également lancé en Europe

Il y a quelques semaines, on apprenait que Nintendo allait bientôt proposer un grand concours, gravitant autour du concept Nintendo Labo. Un concours qui permet aux inventeurs de génie et autres esprits créatifs de présenter leurs créations, afin de glaner des prix exceptionnels. Parmi eux, une console Nintendo Switch inédite, reprenant le look cartonné, symbole même du concept Nintendo Labo. Ce prix sera remis au grand gagnant, mais les finalistes recevront quand même une paire de joy-con dotés de ce même look cartonné.

Depuis le 19 juillet, le Concours de Créations Nintendo Labo est également lancé en Europe. Afin de déterminer les finalistes en France, Nintendo a fait appel à un jury composé notamment de Fabrice Lourie, de l’influenceuse Madame Patachou, ainsi que de Guillaume et Kim. Le concours se pare de trois catégories distinctes, à savoir les Créations, les Personnalisations, ainsi qu’une catégorie pour les moins de 12 ans, qui peuvent présenter créations et personnalisations.

Pour les gagnants européens dans chaque catégorie, il sera possible de remporter la fameuse console Nintendo Switch inédite, ainsi qu’un prix spécial, qui sera annoncé ultérieurement. Pour les finalistes locaux, il est possible de remporter une paire de Joy-Con inédite, avec là encore, un prix spécial qui sera annoncé plus tard. Enfin, les demi-finalistes locaux recevront de leur côté… un prix spécial annoncé ultérieurement. Rappelons que les intéressés sont invités à présenter leurs plus belles oeuvres sur le site Nintendo Labo à partir du 19 juillet et jusqu’au 7 septembre.

Rappelons que Nintendo Labo est proposé depuis quelques semaines en boutiques, et se décline en deux kits distincts. Il s’agit d’une nouvelle série d’expériences interactives qui réunit construction, jeu et découverte pour toute la famille, avec l’objectif de mettre au point des créations en carton appelées Toy-Con, qui prennent vie une fois connectées à la Nintendo Switch.