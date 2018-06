Nintendo Switch : Mario Kart 8 Deluxe compatible avec Nintendo Labo

Bonne nouvelle pour les détenteurs de Nintendo Labo et de Mario Kart 8 Deluxe, puisque les deux jeux sont désormais compatibles !

Mario Kart passe au carton de Nintendo Labo

Disponible depuis quelques semaines maintenant, le concept Nintendo Labo revient sur le devant de la scène aujourd’hui, non pas grâce à un nouveau kit, mais grâce à un certain Mario Kart 8 Deluxe. En effet, le jeu de Nintendo dispose d’une toute nouvelle mise à jour, qui apporte notamment le support Nintendo Labo, permettant ainsi aux joueurs de piloter grâce au guidon en carton préalablement fabriqué.

En effet, dans le Nintendo Labo Multi Kit, on retrouve de quoi monter une canne à pêche, une petite maison ou encore un petit guidon de moto. C’est donc ce dernier qui peut être réquisitionné dès à présent pour piloter directement dans Mario Kart 8 Deluxe. Deux possibilités s’offrent au joueur, à savoir jouer en mode TV, avec son toy-con, mais également jouer en mode nomade, en encastrant sa Switch dans le petit support.

Pour Nintendo, il s’agit évidemment d’étoffer quelque peu les possibilités offertes par Nintendo Labo, ce dernier, bien que très réussi dans l’ensemble, étant tout de même assez limité en terme de rejouabilité. En effet, une fois les toy-con assemblés et testés, force est d’admettre que le concept n’a plus grand chose à offrir…. Evidemment, Nintendo promet que d’autres jeux bénéficieront prochainement d’une mise à jour pour les rendre compatibles à leur tour avec les petits accessoires en carton.

Un concours pour gagner… une Switch en carton !

A noter pour conclure que Nintendo organise également un concours Nintendo Labo Creators Contest, qui permet aux inventeurs de génie et autres esprits créatifs de présenter leurs créations, afin de gagner des prix exceptionnels. Parmi eux, il sera possible de glaner une console Nintendo Switch inédite, « que l’on croirait faite en carton » annonce Nintendo. Ce prix sera remis au grand gagnant, mais les finalistes recevront quand même une paire de joy-con dotés de ce même look cartonné.

Le concours se pare de trois catégories distinctes, à savoir les Créations, les Personnalisations, ainsi qu’une catégorie pour les moins de 12 ans, qui peuvent présenter créations et personnalisations. Les intéressés sont invités à présenter leurs plus belles oeuvres sur le site Nintendo Labo à partir du 19 juillet et jusqu’au 7 septembre.