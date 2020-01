Nintendo dévoile la nouvelle Nintendo Switch Animal Crossing

L’annonce vient juste d’être faite sur le compte officiel de Nintendo of America. La console que beaucoup de fans attendaient et qui s’est longtemps fait désirer est enfin officielle : La Nintendo Switch édition limitée Aloha Édition — Animal Crossing. Cette console sera donc aux couleurs du très attendu Animal Crossing New Horizon qui est attendu pour le 20 mars 2020 en exclusivité sur Switch et qui fait parti des jeux les plus attendus de cette année 2020.

PRÉCOMMANDER ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS

Animal Crossing – Aloha Edition

Des couleurs pastel, claires qui mettent de bonnes humeurs. Un design spécial, un dock personnalisé, avec des couleurs turquoise, rose, vert… Nintendo compte nous emmener en vacances dans un monde paisible et calme, pour commencer une nouvelle vie sur l’île d’Animal Crossing New Horizons.

Cette Switch spéciale proposera donc :

Une console de base (et non lite) aux couleurs d’Animal Crossing avec un dock personnalisé

Un design dans le thème d’Animal Crossing au dos de la console

Une paire de joycon bleu turquoise pastel et vert turquoise pastel. Il s’agit de couleurs exclusives pour la Switch Aloha.

Cette Nintendo Switch sera proposée uniquement dans sa version de base (pour le moment, aucune Switch Lite au programme). Elle sera proposée au prix de 299,99$ (donc sans doute 299,99€ en France). La Switch Aloha Édition sera disponible le 13 mars 2020, soit une semaine avec la sortie du jeu.

Le même jour, il sera possible d’acheter également un étui de transport et de protecteur d’écran aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons. Cependant, aucun prix d’annoncé pour le moment. Si l’on se base par rapport aux prix des étuis actuels, il faudra compter environ 29,99€ pour ce dernier.

Les précommandes pour cette Nintendo Switch ne sont pas encore lancées en France. Nintendo France n’a pas encore officialisé son arrivée (sûrement à cause du décalage horaire et de l’annonce en pleine nuit de Nintendo of America). Cependant, il semble invraisemblable que cette console tant attendue ne soit pas lancée en Europe, alors qu’elle est d’ores et déjà prévue pour les États-Unis et le Japon.

Pour rappel, New Horizons est le nouvel opus de la licence mythique de Nintendo. Le jeu est prévu pour le 20 mars 2020 en exclusivité sur Switch. Ce nouvel opus vous mènera sur une nouvelle île avec des habitants bien connus de la licence. Il sera possible de jouer jusqu’à huit joueurs en ligne pour pouvoir pêcher, jardiner, décorer votre maison seul ou à plusieurs.

