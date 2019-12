Ces jeux vidéo qui vont marquer votre année 2020

Noël 2019 est déjà derrière nous et la liste des jeux qui ont fait sensation en 2019 est elle aussi derrière nous. Place maintenant à la suite et à cette année 2020 qui nous tend les bras. D’ici quelques jours, il sera l’heure d’attaquer une nouvelle décennie et cette première année risque d’être particulièrement forte pour les fans de jeux vidéo.

Outre l’arrivée des nouvelles consoles avec la PS5 et la Xbox qui sont toutes les deux attendues pour Noël 2020, il y aura de nombreux hits qui vont arriver pour clôturer comme il se doit la génération PS4 et Xbox One qui ont commencé en novembre 2013. Voici une liste des jeux à surveiller dans les prochains mois, sachant que d’autres peuvent également venir se rajouter à la liste !

JANVIER 2020

DRAGON BALL Z : KAKAROT ( PS4 / ONE /PC)

Date de sortie : 17 janvier 2020

Incarnez Goku pour revivre l’histoire de Dragon Ball Z dans un jeu en monde ouvert très vaste. Le jeu vous proposera de revivre des moments emblématiques de la série avec de nombreux moments très détaillés qui pourront même vous en apprendre un peu plus sur l’univers DBZ !

VOIR NOTRE GUIDE DE PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDER DRAGON BALL Z KAKAROT

VOIR NOTRE PREMIER AVIS SUR DRAGON BALL Z : KAKAROT

.

FÉVRIER 2020

STREET FIGHTER V : CHAMPION EDITION ( PS4 /PC)

Date de Sortie : 14 février 2020

Compilation de Street Fighter V reprenant la version originale et la version arcade du jeu. Cette nouvelle version contient également tous les personnages, niveaux et autres contenus sortis après Street Fighter V : Arcade Edition.

.

MARVEL’S IRON MAN VR ( PS4 )

Date de Sortie : 28 février 2020

Incarnez Tony Stark dans cette version VR d’Iron Man proposant une histoire totalement inédite avec la possibilité d’améliorer et de personnaliser votre armure au fil du jeu !

.

MARS 2020

FINAL FANTASY VII REMAKE ( PS4 )

Date de Sortie : 3 mars 2020

Retour très attendu de Final Fantasy VII dans ce fameux remake annoncé depuis 2015 qui vous permettra de retrouver Cloud dans sa lutte face à Sephiroth.

VOIR NOTRE GUIDE DE PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDER FINAL FANTASY VII REMAKE

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFOS SUR FINAL FANTASY VII REMAKE

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIER AVIS SUR FINAL FANTASY VII REMAKE

.

ORI AND THE WILL OF THE WISPS ( ONE/PC )

Date de Sortie : 11 mars 2020

Ori And The Will Of The Wisps est la suite d’Ori And The Blind Forest. On retrouvera donc la petite créature dans un nouveau monde féérique pour une nouvelle aventure plein de danger !

.

NIOH 2 ( PS4 )

Date de Sortie : 13 mars 2020

La suite du jeu d’action RPG arrive en mars 2020 sur PS4. Nioh 2 vous proposera un voyage au coeur du Japon lors de la période Sengoku. Vous allez devoir faire face à de nombreux ennemis humains ou démons pour vous en sortir !

.

DOOM ETERNAL ( PS4 / ONE / SWITCH /PC)

Date de Sortie : 20 mars 2020

Attendu pour 2019, c’est finalement en mars 2020 que Doom fera son grand retour avec Eternal. Il s’agit de la suite du reboot de 2016 qui nous emmène une nouvelle fois au cœur de l’enfer pour y affronter des armées de démons.

.

ANIMAL CROSSING : NEW HORIZONS ( SWITCH )

Date de Sortie : 20 mars 2020

Le nouvel opus d’Animal Crossing arrivera en mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Nouveau départ dans un monde tout mignon où le but sera de cultiver votre potager, pêcher, vivre votre vie avec votre personnage en temps réel et avec vos amis !

.

AVRIL 2020

RESIDENT EVIL 3 REMAKE ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 3 avril 2020

Préparez-vous à affronter de nouveau le Nemesis à Raccoon City dans le remake tant attendu de Resident Evil 3 qui débarquera sur PS4, Xbox One et PC dès l’année prochaine !

.

CYBERPUNK 2077 ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 16 avril 2020

Le grand retour de CD Projekt Red (The Witcher) avec CyberPunk 2077, un jeu d’action RPG où nous allons suivre les aventures de « V » dans un monde futuriste et très dangereux !

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE DE PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDER CYBERPUNK 2077

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFOS SUR CYBERPUNK 2077

.

MAI 2020

MARVEL’S AVENGERS ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 20 mai 2020

Préparez-vous à contrôler tous les personnages de l’univers Marvel dans le jeu officiel Marvel’s Avengers ! Vous allez vivre des moments phares de la franchise dans une histoire inédite !

PRÉCOMMANDER MARVEL’S ANVENGERS

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIER AVIS SUR MARVEL’S AVENGERS

.

THE LAST OF US PART II ( PS4 )

Date de Sortie : 29 mai 2020

Cinq ans après les événements de The Last Of Us, retrouvez Ellie qui poursuit sa vie paisiblement jusqu’au jour où tout va basculer. Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour sauver ceux que vous aimez ?

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE DE PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDER THE LAST OF US PART II

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR THE LAST OF US PART II

.

JUIN 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

Q2 2020

DYING LIGHT 2 ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : Q2 2020

La suite du survival-horror Dying Light devrait arriver au second trimestre de l’année 2020 ! Rendez-vous désormais dans une gigantesque ville où il va falloir avoir le monopole des réserves d’eau et de nourriture afin de maîtriser une cité. Toujours en faisant face aux ennemis et zombies !

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIER AVIS SUR DYING LIGHT 2

.

GHOST OF TSUSHIMA ( PS4 )

Date de Sortie : Été 2020

Le grand retour de Sucker Punch (inFamous) s’effectuera lors de l’été 2020 pour la dernière grosse exclusivité PS4 avec Ghost of Tsushima, un jeu open world où nous y incarnerons Jin Sakai, un rônin qui adopte la voie du Fantôme, alors qu’il fait face à l’invasion mongole au Japon sur les îles de Tsushima en 1274.

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE DE PRÉCOMMANDE

PRÉCOMMANDER GHOST OF TSUSHIMA

DÉCOUVREZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR GHOST OF TSUSHIMA

.

JUILLET 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

AOÛT 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

SEPTEMBRE 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

Q3 2020

FIFA 21 ( PS4 / ONE / SWITCH /PC/ SCARLETT / PS5 )

Date de Sortie : Septembre 2020

.

eFOOTBALL PES 2021 ( PS4 / ONE / SWITCH /PC/ SCARLETT / PS5 )

Date de Sortie : Septembre 2020

.

OCTOBRE 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

NOVEMBRE 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

DÉCEMBRE 2020

– RIEN POUR LE MOMENT –

Q4 2020

CALL OF DUTY 2020 ( PS4 / ONE / SWITCH /PC/ SCARLETT / PS5 )

Date de Sortie : Octobre/Novembre 2020

.

CRASH BANDICOOT 2020 ( PS4 / ONE / SWITCH /PC)

Date de Sortie : 2020

.

HALO INFINITE ( ONE / SCARLETT /PC)

Date de Sortie : Q4 2020

.

WATCH DOGS LEGION ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIER AVIS SUR WATCH DOGS LEGION

.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR ( ONE / SCARLETT /PC)

Date de Sortie : 2020

.

LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIER AVIS

.

RIDE 4 ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

.

LITTLE NIGHTMARES II ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

.

POKEMON 2020 ( SWITCH )

Date de Sortie : Q4 2020

.

TWIN MIRROR ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

.

THE DARK PICTURES : LITTLE HOPE ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

.

PROJECT RESISTANCE ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

.

ASSASSIN’S CREED 2020 ( PS4 / ONE / SWITCH /PC/ SCARLETT / PS5 )

Date de Sortie : 2020

.

SENUA’S SAGA – HELLBLADE II ( SCARLETT /PC)

Date de Sortie : Noël 2020

.

GODFALL ( PS5 /PC)

Date de Sortie : 2020

.

THE WOLF AMONG US 2 ( PS4 / ONE /PC)

Date de Sortie : 2020

.

PLAYSTATION 5

Date de Sortie : Novembre/Décembre 2020

.

XBOX

Date de Sortie : Novembre 2020

Voilà pour cette première liste de jeux. Notez qu’il y a de grandes chances pour que d’autres jeux se rajoutent à cette dernière au fil des semaines et au fil des mois. Notamment lors de la présentation des prochaines consoles, ainsi que des grands rassemblements comme l’E3, la Gamescom, le Tokyo Games Show ou encore la Paris Games Week.