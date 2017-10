Nintendo : vers un/une GameBoy Classic Mini en 2018 ?

Selon un récent dépôt de marque, Nintendo pourrait finalement lancer une GameBoy Classic Mini en 2018…

Un/une Nintendo GameBoy Classic Mini dans les tuyaux ?

Il y a quelques jours à peine, Nintendo lançait en boutiques sa nouvelle Super Nintendo Classic Mini, qui permet de (re)découvrir pas moins de 21 titres emblématiques de la console 16 bits de notre enfance/adolescence. Une console qui fait évidemment suite à la NES Classic Mini lancée en fin d’année dernière, et nombreux sont ceux à penser, fort logiquement d’ailleurs, que Nintendo lancera une N64 Mini en fin d’année prochaine.

Toutefois, selon un récent dépôt de marque effectué par Nintendo, il se pourrait que ce soit la petite GameBoy qui soit remise au goût du jour prochainement. En effet, l’organisme de dépôt des marques japonais vient tout juste d’enregistrer une nouvelle entrée, avec un format qui ne laisse planer aucune forme de doute. Il s’agit bien là de l’ancestrale console portable de Nintendo.

Ainsi, plutôt que de proposer une version miniature de sa N64, Nintendo pourrait proposer une version revisitée de sa console portable GameBoy, celle sur laquelle nous avons pu découvrir Super Mario Land, Wario Land, Metroid II, Zelda Link’s Awakening et bien d’autres merveilles. Évidemment, on imagine que Nintendo n’adoptera pas forcément ici un format miniature pour cette réédition de la GameBoy (si celle-ci a lieu), mais on pourrait retrouver simplement une version plus moderne de la machine, avec son lot de jeux préinstallés.

Evidemment, tout cela reste encore au simple stade de rumeurs, et Nintendo n’a pour l’heure officialisé aucune nouvelle console à venir dans sa gamme Classic Mini. Pour cela, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’à la mi-2018, une période plutôt propice pour l’annonce des nouvelles consoles « Mini », et durant laquelle la NES Classic Mini entrera de nouveau en production, pour permettre à ceux qui l’ont loupée de pouvoir enfin (re)mettre les mains sur la réplique de la console 8 bits de notre enfance.

Et vous, croyez-vous à la disponibilité prochaine d’un/une GameBoy Classic Mini ?