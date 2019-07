Nintendo ne s’estime pas être en retard sur la réalité virtuelle

Alors que la réalité virtuelle devient un élément central du jeu vidéo, qui est de plus en plus mis en avant, Nintendo est revenu sur le devant de la scène en avril avec les kits de VR du Nintendo Labo. Malheureusement, face à des Oculus Rift, HTC Vive, ou bien encore PlayStation VR, la réalité virtuelle en carton de Nintendo n’a pas vraiment convaincu avec un Zelda très désagréable, limite injouable. Pourtant, Nintendo ne s’estime pas en retard sur cette technologie.

« Nous n’avons pas pris de retard avec la réalité virtuelle »

C’est en effet Shigeru Miyamoto, visage emblématique de l’entreprise japonaise qui s’est exprimé au sujet de la position de Nintendo sur la réalité virtuelle. Au cours de la 79e assemblée générale des actionnaires. Les investisseurs ont ainsi pas mal de questions au sujet des retours mitigés du Nintendo Labo VR. Selon Miyamoto, Nintendo n’est pas en retard.

« Nous n’avons pas pris de retard avec la réalité virtuelle : nous avons travaillé dessus depuis le début, et nous l’avons expérimenté de différentes façons. À cette époque, nous avons évalué s’ils offriraient à nos clients une expérience de jeu plaisante, et si nous pouvions la proposer à un tarif approprié. Parce que nous ne communiquons pas sur nos produits tant que nous n’avons pas déterminé une date de sortie, vous pourriez croire que nous sommes en retard« .

Alors bien entendu, s’il est difficile de mettre la réalité virtuelle sur le même pied d’égalité que les autres produits (la VR de Nintendo est vendue entre 19,99€ et 59,99€) il faut tout de même avouer que cette dernière est assez loin de pouvoir rivaliser. Outre la technologie, c’est les procédés de la VR qui sont très compliqués. Que ce soit sur Mario Odyssey où l’on a du mal à y trouver un intérêt. Ou que ce soit sur The Legend of Zelda Breath Of The Wild qui est carrément injouable, réalisant l’exploit de rendre malade pratiquement tous les joueurs qui y jouent, on a du mal à imaginer Nintendo revenir en force sur cette technologie pour le moment.

Il en est de même pour le Kit Nintendo Labo VR qui propose quelques expériences sympas, mais aucun vrai jeu avec une vraie expérience bouleversante. Nous vous laissons avec nos impressions et notre test du Nintendo Labo VR pour détailler un peu ce sujet.