Nintendo : une NEW 3DS XL SNES Classic aux Etats-Unis

Nintendo va lancer aux Etats-Unis une nouvelle NEW 3DS XL en édition limitée SNES Classic, qui inclura le jeu Super Mario Kart.

Une Nintendo NEW 3DS XL SNES Classic aux Etats-Unis

Il y a quelques jours, nous recevions chez Presse-Citron la toute nouvelle NEW 3DS XL édition limitée Super Nintendo. Une machine qui rend évidemment hommage à la console 16 bits de notre enfance, et qui est arrivée en boutiques quelques jours seulement après la Super Nintendo Classic Mini.

Toutefois, cette NEW 3DS XL en hommage à la console 16 bits nous a quelque peu déçus, la faute à une face avant assez fade et un cruel manque de contenus « bonus » dans le packaging… Rappelons que cette même console était déjà disponible au Japon depuis plus d’un an, sous l’appellation NEW 3DS LL Super Famicom édition. Récemment, via Amazon, on apprend que cette dernière prépare également son arrivée aux Etats-Unis !

En effet, la NEW 3DS XL SNES Classic sera disponible le 27 novembre prochain sur le territoire de l’oncle Sam. Une console qui sera proposée à 199 dollars, et qui reprend les codes couleurs de la Super Nintendo version américaine, avec notamment ses boutons caractéristiques et sa face avant complètement remaniée par rapport aux versions européennes et japonaises.

Bien sûr, cette NEW 3DS XL SNES Classic sera réservée exclusivement au marché américain, et les collectionneurs devront donc passer par la case import pour se procurer la bête. On espère toutefois que cette version US bénéficiera d’un meilleur soin que la version européenne, même si les visuels laissent augurer une face avant similaire en terme de « qualité »… Dommage de ne pas avoir conservé le côté concave des boutons X et Y de la manette d’origine par exemple… De son côté, le packaging est plutôt soigné, et, comble du luxe poussé au paroxysme de l’intemporel, ce dernier inclura un code pour télécharger gratuitement le jeu Super Mario Kart !