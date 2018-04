Nintendo 3DS : plus de 24 millions de consoles vendues au Japon

Selon les derniers chiffres de ventes de Media Create, la Nintendo 3DS s’est écoulée à plus de 24 millions d’exemplaires au Japon, depuis son lancement en 2011.

Énorme carton pour la Nintendo 3DS au Japon

Lancée le 25 mars 2011 en Europe, la Nintendo 3DS avait bénéficié d’une disponibilité anticipée au Japon, avec une console proposée dès le 26 février. Pour Nintendo, il s’agissait là d’un tout nouveau pari, puisque la 3DS embarquait alors un système d’affichage 3D auto-stéréoscopique (soit un système sans lunettes). Malgré un intérêt somme toute très relatif de cette même 3D, la console va connaître un succès fulgurant, la 3DS devenant la console la plus rapidement vendue au Japon, avec 4,7 millions de ventes en moins d’un an. Pourtant, dès juillet de la même année, Nintendo consent à baisser le prix de sa console, avec en prime un programme Ambassadeur, permettant de gratifier les premiers acheteurs d’une dizaine de jeux offerts.

Une Nintendo 3DS qui a largement évolué au fil des années, avec le lancement d’une version XL d’une part, sans oublier les déclinaisons NEW 3DS et la 2DS. Enfin, plus récemment, Nintendo a lancé la NEW 2DS XL, une console reprenant la puissance des NEW 3DS, mais avec un tout nouveau look et l’absence totale de 3D. Un effet de relief très prometteur au lancement de la machine, mais qui a très rapidement montré ses limites, y compris chez Nintendo, qui propose depuis de nombreux mois déjà des titres jouables uniquement en 2D.

Côté ventes, la Nintendo 3DS souffre évidemment du lancement de la Switch, qui se veut (en partie) une console portable, mais la petite console 100% nomade de Big N a toutefois réussi le pari de s’imposer dans des millions de poches. Au Japon, la Nintendo 3DS cumule ainsi pas moins de 24 millions de ventes (en incluant bien sûr toutes les variantes de la machine, y compris la gamme 2DS).

Récemment, Nintendo a lancé une version Super Nintendo de sa NEW 3DS XL, mais le résultat était plutôt mitigé…

Une gamme Nintendo 3DS qui est en fin de vie toutefois, et qui ne parviendra pas à aller chercher le record de la gamme DS, qui cumule 33 millions de ventes. Idem en ce qui concerne la famille Nintendo GameBoy, dont plus de 33 millions d’exemplaires ont été écoulés au Japon. Dans le monde, la Nintendo 3DS s’est écoulée à plus de 72 millions d’exemplaires.