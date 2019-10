Nintendo préparerait déjà une version restylée de sa Switch Lite…

Une Nintendo Switch Lite V2 bientôt ?

Cela ne vous aura pas échappé, il y a quelques jours maintenant, Nintendo a lancé sa Switch Lite, un modèle 100% nomade plutôt réussi dans l’ensemble, comme nous l’expliquons dans notre test complet. Toutefois, aussi récente soit-elle, il semblerait que cette Switch Lite ait très prochainement droit à un petit restylage…

En effet, selon les données de la FCC, repérées par Digital Trends, Nintendo aurait d’ores et déjà demandé une demande de certification pour un produit portant le numéro BKEHDH002. Rappelons que la Nintendo Switch Lite porte le numéro BKEHDH001, ce qui laisse donc présager d’un modèle légèrement corrigé.

A l’heure actuelle, impossible de savoir quelles seront les améliorations embarquées par cette nouvelle Nintendo Switch Lite à venir. On peut toutefois imaginer que Nintendo aura pris le soin de modifier la conception des joysticks de la machine, puisque ces derniers souffrent du même défaut de fabrication que sur la Nintendo Switch classique. Difficile de voir quels pourraient être les autres changements apportés par cette hypothétique Nintendo Switch Lite V2, et on voit (très) mal Nintendo proposer un modèle radicalement différent dans les semaines à venir…

Des améliorations mineures en vue

Evidemment, il ne s’agit pas pour Nintendo de proposer une toute nouvelle version de sa Switch Lite, mais simplement une déclinaison légèrement modifiée. Le constructeur nippon a déjà réalisé ce type d’opération récemment, avec le lancement d’une « nouvelle » Nintendo Switch, identique au modèle d’origine en termes de look et de performances, mais dotée toutefois d’un processeur légèrement revu, pour une meilleure autonomie.

Bien sûr, il faudra patienter encore un peu pour tout savoir de cette « nouvelle » Nintendo Switch Lite BKEHDH002. Un restylage qui n’est pas propre à Nintendo, puisque Sony a lui aussi, en fin d’année dernière, lancé une version légèrement différente de sa PS4 Pro, à savoir la série CUH-7200, avec une architecture légèrement revue, notamment au niveau du système de ventilation.