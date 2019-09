Nintendo promet que Zelda Breath of the Wild 2 sera une expérience qui dépassera le premier opus

Après un Nintendo Direct complètement raté en 2018 pour l’E3, Big N est revenu en force cette année à Los Angeles. Une pluie d’annonces, peut-être même trop par moment, mais de belles annonces avec Animal Crossing, Luigi’s Mansion 3, Mario & Sonic aux Jeux Olympiques et surtout, l’annonce finale qui a explosé internet et le Convention Center de Los Angeles : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Si nous ne savons rien sur cette suite à ce jour, ni son nom, ni sa possible date de sortie, on sait que Nintendo souhaite proposer une expérience qui dépassera le premier opus.

Breath of the Wild 2 : Repousser les limites ?

C’est via le site officiel de Nintendo que nous avons pu découvrir des déclarations assez intéressantes de Satoshi Takizawa, Manabu Takehara et Yohei Izumi – respectivement directeur artistique, designer superviseur et chargé du design des environnements sur The Legend of Zelda Breath of the Wild au sujet de cette suite. Nintendo promet une expérience encore plus forte que le premier opus disponible depuis mars 2017.

Je ne peux pas parler de la suite à ce stade du développement, mais je veux vous dire que cette fois, nous comptons sur le talent d’une équipe encore plus grande et plus variée pour vous proposer de nouvelles expériences qui dépasseront l’épisode précédent […] Nous avons décidé de recruter plus de level designers. […]

Sur Breath of the Wild, certains membres de notre équipe travaillaient pour la première fois sur un Zelda, et quelques uns n’avaient même jamais élaboré de décors.

Il faut savoir qu’à ce jour, Nintendo est toujours en train de recruter de nouveaux développeurs pour travailler sur cette suite. Il semblerait que l’objectif premier sera de proposer une meilleure expérience au niveau du level design. En effet, pas mal de joueurs reprochaient ainsi à Breath of the Wild de ne rien proposer de révolutionnaire au niveau des environnements qui étaient assez vides.

Avec cette suite, Nintendo prépare sans doute de nouveaux lieux et un souci du détail nettement plus important que sur le premier opus.

A quand une sortie de Breath of the Wild 2 ?

C’est bien la grande question qui plane autour de cet opus que nous appelons Breath of the Wild 2 par défaut. Car oui, à ce jour, le jeu ne dispose pas de date de sortie, ni même de période de sortie ou simplement d’une année. Le jeu ne dispose même pas de nom officiel. Il y’a donc de grandes chances pour que cette suite ne soit pas attendue avant fin 2020 voir même pour l’année 2021.