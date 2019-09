Nintendo réclame plusieurs millions de dollars à un célèbre site de ROMs

Nintendo poursuit sa chasse aux ROMs

Depuis toujours, Nintendo a tenu à protéger ses différentes licences. Tous ceux qui ont ainsi ici de mettre sur pieds une version « remodelée » d’un jeu estampillé Nintendo, ont rapidement été rattrapés par la société nippone, et en particulier par ses avocats. Une propriété intellectuelle que Nintendo bichonne donc depuis plus de 30 ans maintenant, et notamment face aux sites permettant de jouer illégalement aux différents titres signés Nintendo.

C’est le cas aujourd’hui du site web RomUniverse, qui propose sur sa plateforme de nombreux jeux « made in Nintendo« . Selon certains documents, RomUniverse aurait permis aux joueurs de télécharger plus de 500 000 jeux Nintendo 3DS par exemple. Pour Nintendo, « il s’agit d’une violation effrontée et à grande échelle de la propriété intellectuelle de Nintendo. » Le géant nippon réclame ainsi pas moins de 150 000 dollars de dommages et intérêts pour chaque violation de droits d’auteur, et 2 millions de dollars pour la violation de sa marque.

Evidemment, on imagine que Nintendo se montre particulièrement intraitable face aux sites proposant d’anciens jeux NES, SNES ou N64, puisque l’éditeur a lancé non seulement des consoles au format « Mini » ces dernières années, mais il propose également un catalogue dédié au rétrogaming sur sa Nintendo Switch, avec les jeux Super Nintendo disponibles depuis quelques jours maintenant. Une section « rétrogaming » sur Nintendo Switch qui devrait logiquement s’étoffer dans les mois/années à venir, avec la Nintendo 64, la GameBoy…

De son côté, la plateforme RomUniverse, qui va évidemment profiter d’un sursaut de trafic, a d’ores et déjà mis en place, sur sa home, un système de dons. De cette manière, ceux qui souhaitent aider financièrement le site web face face à Nintendo, peuvent effectuer un don de 30, 100 voire 1000 dollars. Une page d’accueil qui revendique plus de 60 000 roms/movies/ebooks, pour plus de 375 000 membres.

A noter que le site ne se contente pas des anciens jeux Nintendo, puisqu’il propose également des téléchargements de titres récents, sur Nintendo Switch, comme le tout frais Astral Chain.