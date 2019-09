Test Astral Chain : un nouvel indispensable pour la Nintendo Switch ?

Le nouveau Platinum Games en exclu sur Nintendo Switch !

En cette rentrée 2019, la petite Nintendo Switch, qui sera bientôt déclinée en version Lite, accueille (en exclusivité !) le dernier projet de chez Platinum Games. Le studio nippon et Nintendo ont déjà collaboré par le passé, avec des titres comme MadWorld, The Wonderful 101 ou encore plus récemment Bayonetta 2. Il s’agit d’une toute nouvelle licence, baptisée Astral Chain, qui plonge le joueur en 2078, dans un monde où l’Humanité est au bord de l’extinction. Des Chimères, venues d’une autre dimension, ont en effet attaqué la Terre, et le futur de l’Humanité repose désormais sur les épaules d’une jeune recrue de l’agence d’élite Neuron… vous.

Au lancement, outre un prologue d’une puissance cosmique phénoménale, Astral Chain propose un premier choix au joueur, à savoir incarner un jeune homme ou une jeune femme. Les deux personnages seront intimement liés dans le jeu, puisqu’ils sont jumeaux et l’absence de personnalité du personnage incarné (totalement muet) est souvent contrebalancée par son jumeau. Après une bonne heure de tutoriel plus ou moins savamment déguisé, on commence enfin à toucher du doigt l’essence de cet Astral Chain, qui s’amuse à surprendre le joueur en permanence.

De l’action oui, mais pas que !

En effet, si le démarrage peut laisser penser à un énième jeu d’action, Platinum Games a su construire de manière très intelligente son nouveau jeu. Non seulement les phases de jeu sont assez variés, avec de l’action oui, mais aussi des enquêtes, des petites énigmes à résoudre, des quêtes annexes, des phases de plateforme… mais en plus, le jeu semble introduire en permanence de nouvelles mécaniques. Cela passe notamment par la Légion, cet être astral enchaîné au personnage (d’où le titre du jeu) qui viendra lui prêter main forte face aux Chimères.

A ce sujet, Astral Chain va mettre vos mains et votre mémoire à rude épreuve, avec un gameplay qui permet de gérer le personnage comme la Légion. Tous les boutons de la Nintendo Switch sont réquisitionnés, et il faudra même (souvent) faire appel à deux ou trois boutons en même temps, en plus des sticks analogiques, pour effectuer certaines actions. Lors du tuto, l’ensemble est jouable, mais en pleine action, on finit souvent par se mélanger les pinceaux… Cela permet une vraie marge de progression c’est certain, mais nombreux sont ceux qui se contenteront d’apprivoiser deux ou trois combos et de s’y tenir.

Chaos Legion

Graphiquement, Astral Chain est une vraie bonne surprise, avec un univers très travaillé d’une part, de très jolis effets de lumière et un jeu de couleurs saisissant, mais l’ensemble est également… très beau. En effet, hormis un aliasing un peu tenace et quelques textures douteuses, Astral Chain propose des graphismes vraiment très réussis, avec en prime un dynamisme impressionnant lors des phases de combat. Certes, on regrette une caméra très mal placée parfois, ou quelques approximations dans certaines commandes (les sauts…) mais le plaisir des yeux reste total malgré tout.

Le jeu est également bourré de petits à-côtés comme des bonus à récupérer, des missions annexes, mais aussi une large place accordée à la personnalisation, sans oublier des Légions (5 au total) que l’on pourra faire évoluer et même bichonner, au point de pouvoir les nettoyer entre chaque mission pour les rendre plus brillantes que jamais.

Des Légions utiles sur le champ de bataille, mais qu’il faudra également utiliser dans les phases d’exploration et de plateforme. Chacune dispose d’ailleurs d’un style très affirmé, mais aussi d’une compétence unique, à utiliser à tout moment, ce qui permet par exemple de découvrir de nouveaux lieux, d’ouvrir un passage, de désactiver un piège. Une dualité très réussie globalement, avec des Légions vraiment très charismatiques. Côté durée de vie, Astral Chain nécessite un peu plus d’une quinzaine d’heures pour être bouclé une première fois, et mis à part une petite baisse de forme vers la fin de l’aventure, on passe vraiment de très (très) bons moments avec le dernier-né de chez Platinum Games.

Mon avis concernant Astral Chain

Il ne faisait pas forcément (voire pas du tout) partie des mes attentes en cette fin d’année, mais Astral Chain est une vraie bonne surprise, avec un univers très soigné, très prenant, des combats somptueux, mais aussi un rythme intelligent, faisant varier les phases de jeu avec brio. On se surprend même à admirer la beauté de certains décors, de certains effets, un fait rare pour un jeu Nintendo Switch. Certes, l’ensemble n’est pas parfait, et on retrouve quelques longueurs, quelques soucis de caméra, et des commandes de jeu peu instinctives, et parfois très complexes à mémoriser. Reste que le nouveau-né de chez Platinum Games est une vraie réussite, à (presque) tous les niveaux, qui ne demande qu’à être découvert, dompté et surtout savouré comme il se doit. Bref, un « Astral kiff« , auquel il serait franchement dommage de ne pas accorder un minimum d’intérêt.