Nintendo Switch : 20 millions de ventes durant l’exercice fiscal 2018/2019 ?

Après une année 2017 déjà record, Nintendo voit encore plus grand pour sa Switch durant l’année fiscale 2018/2019, avec plus de 20 millions de ventes sur la période.

Nintendo Switch : des ventes records pour 2018/2019 ?

Début décembre, Nintendo annonçait que sa nouvelle console hybride, la Switch, venait tout juste de dépasser les 10 millions de ventes dans le monde. Une jolie performance pour Nintendo, avec seulement neuf mois de commercialisation pour la machine. A Noël, de très nombreuses Switch ont été disséminées sous les sapins du monde entier (à tel point que la boutique eShop a connu quelques déboires), et le géant nippon devrait rapidement dévoiler de nouveaux chiffres de ventes, forcément très flatteurs.

Le 3 mars 2018, la Nintendo Switch soufflera sa première bougie, et pourrait à cette occasion flirter avec les 14 millions de ventes, égalant ainsi, en un an seulement, le score de la Wii U, accumulée durant toute sa « carrière ». Selon de nombreuses sources, le PDG de Nintendo verrait encore plus grand pour sa Switch en 2018. En effet, Tatsumi Kimishima souhaiterait distribuer pas moins de 20 millions de machines durant l’année fiscale 2018/2019. Si l’objectif est atteint, la Nintendo Switch pourrait alors compter plus de 37 millions de ventes lors de la clôture de la prochaine année fiscale, soit à la fin du mois de mars 2019.

Pour y parvenir, Nintendo compte évidemment sur la popularité sans faille de sa Switch, sur quelques blockbusters déjà disponibles, mais aussi sur de nouveaux titres à venir, et notamment un nouveau Yoshi, Bayonetta, sans oublier quelques titres en préparation comme un nouveau Metroid, un nouveau Smash Bros, un nouveau Pokémon… Autant dire que Nintendo a encore quelques jolies cartouches dans sa réserve pour permettre à la Switch de poursuivre sa dynamique. A ce sujet, Nintendo proposera début 2018 un rendez-vous Nintendo Direct pour annoncer les principales nouveautés à venir.

Rappelons que Nintendo avait connu une année fiscale historique en 2008/2009, puisque le groupe avait alors distribué un total de 31 millions de Nintendo DS dans le monde, et près de 26 millions de Wii. Reste à savoir maintenant si la nouvelle Switch parviendra à faire encore mieux que la Wii en son temps. Réponse dans quelques mois.