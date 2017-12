Nintendo : la Switch passe le cap des 10 millions de ventes !

A l’approche de Noël, Nintendo annonce que sa Switch a déjà dépassé le cap des 10 millions de ventes depuis son lancement le 3 mars dernier.

Nintendo Switch : la barre des 10 millions de ventes est franchie !

Alors que Sony vient tout juste d’annoncer avoir franchi le cap des 70 millions de PS4 vendues dans le monde, c’est au tour de Nintendo d’y aller de son petit communiqué de presse officiel. Un communiqué qui permet au géant nippon de confirmer la bonne santé de sa Switch qui, depuis son lancement le 3 mars dernier, est parvenue à s’écouler à 10 millions d’exemplaires dans le monde. Un chiffre qui devrait exploser dans les prochaines semaines, avec la frénésie de Noël.

Nintendo rappelle au passage que la Switch est « la première console de salon capable de se connecter à un téléviseur mais aussi de suivre les joueurs partout, leur permettant ainsi de profiter de leurs jeux préférés où, quand et avec qui ils le souhaitent. » Un succès que la machine doit notamment à deux titres phares, à savoir Zelda : Breath of the Wild, ainsi que le sensationnel Super Mario Odyssey, mais également à des valeurs sûres côté multijoueur, comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ou encore ARMS.

Une Nintendo Switch qui s’est enhardie récemment avec la sortie de LA Noire, de Skyrim ou encore de Doom, et qui a également pu compter sur le soutien d’éditeurs tiers comme Ubisoft (notamment avec Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle) ou encore EA et son FIFA 18. Des jeux « third party » qui manquaient cruellement à la Nintendo Wii U.

En 2018, la Nintendo Switch promet de ravir les joueurs, avec notamment la sortie de Kirby Star Allies, de Bayonetta, de Dragon Quest Builders, sans oublier un tout nouveau Yoshi. Un certain Wolfenstein II sera également de la fête, sans oublier le nouveau RPG de Square Enix, mais aussi le Megaman 11 de Capcom, ainsi qu’une flopée de jeux indépendants, particulièrement prisés sur la console hybride de Nintendo.