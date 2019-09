Nintendo Switch : voilà comment enregistrer vos points My Nintendo (et profiter de réductions sur l’eShop)

Des Points Or à transformer en réduction sur l’eShop

La Nintendo Switch est disponible depuis plus de deux ans maintenant, la Nintendo Switch Lite vient quant à elle de débouler en boutiques, et sans doute avez-vous déjà craqué pour de nombreux jeux au format cartouche.

Vous ne le savez peut-être pas, mais ces jeux permettent d’obtenir des Points Or via le programme MyNintendo, et profiter, à terme de réductions sur l’eShop. Et oui !

Comment récupérer ses points Or Nintendo ?

En effet, si vous disposez d’un compte Nintendo et d’un accès à l’eShop, la boutique virtuelle de la Nintendo Switch, alors vous pouvez prétendre à des réductions, plus ou moins importantes en fonction du nombre de cartouches de jeu en votre possession. Pour cela, il va falloir prendre le soin d’enregistrer manuellement vos cartouches de jeu.

Pour récupérer vos Points Or :

Insérez la cartouche de jeu dans la Nintendo Switch

Appuyez sur la touche + sur le jeu en question

Validez la commande « Programme de Récompenses My Nintendo«

Après une brève vérification, Nintendo va créditer votre compte d’un certain nombre de points. L’opération est évidemment à renouveler avec chaque cartouche de jeu en votre possession. De cette manière, vous allez cumuler de plus en plus de points sur votre compte Nintendo.

Attention toutefois, vous devez impérativement enregistrer la carte de jeu Nintendo Switch dans les deux ans suivant la sortie officielle du jeu en boutiques.

Un Point Or, ça vaut combien ?

C’est un peu moins rentable que le Bitcoin je vous l’accorde, mais la valeur d’un Point Or chez Nintendo est de 0,01 euro (ou 1 centime si vous préférez). Si vous déboursez 50 euros pour un achat dans l’eShop, vous obtiendrez alors 250 points Or, ce qui équivaut à une remise de 2,50 euros sur votre prochain achat. Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois.

A titre d’exemple, je dispose actuellement de 392 Points Or, ce qui me permet d’obtenir une réduction de 3,92 euros sur n’importe quel article de l’eShop. A noter que les jeux achetés sur l’eShop se chargent de créditer automatiquement les points correspondants sur le compte Nintendo associé. Pour vérifier son nombre de point or, il suffit de se rendre sur l’eShop, puis de cliquer sur son icone de profil en haut à droite de l’écran.

Puis-je en faire profiter les amis ?

Alors non, car il est important de noter que les cartouches de jeu Nintendo Switch ne peuvent être enregistrées qu’une fois. En d’autres termes, si le jeu a déjà été enregistré par un autre utilisateur (dans le cas d’un achat de jeu d’occasion, ou d’une cartouche prêtée par un ami par exemple), vous ne pourrez pas l’enregistrer sur votre compte Nintendo.

Inutile donc de prêter généreusement toutes vos cartouches de jeu à un ami pour lui faire profiter des points Or, si vous avez déjà récupéré ces derniers sur votre compte…