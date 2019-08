Le Bitcoin n’a que 7% de chance de terminer l’année à 20 000$

Alors que le Bitcoin oscille depuis le début de l’été autour des 10 000$, la probabilité que la crypto-monnaie finisse l’année 2019 au delà des 20 000$ semble s’amenuiser. La société Skew a récupéré le niveau des options sur Bitcoin qui se traitent actuellement sur les plateformes LedgerX et Deribit pour déterminer le sentiment des investisseurs.

De ces chiffres, elle a pu conclure que la probabilité que le Bitcoin termine 2019 au delà de son précédent record n’est que de 7%. Il s’agit là d’une probabilité qui est calculée par rapport aux positions prises par les investisseurs sur les marchés, ce qui reflète donc leur vision pour les mois à venir.

Options backed probability of bitcoin closing > 20k by YE gradually eroding with the passage of time – now @ 7%

October should be the most interesting month for bitcoin with two ETF applications under review by the SEC pic.twitter.com/MKWEKc3IdY

