Nintendo Switch : la mise à jour 10.0.0 est disponible, avec de vraies nouveautés au menu !

La Nintendo Switch passe en version 10.0.0

Les joueurs Nintendo Switch peuvent, depuis quelques heures, télécharger une toute nouvelle mise à jour pour leur console fétiche. Le firmware 10.0.0 vient en effet d’être mis en ligne par Nintendo, et contrairement à bon nombre d’updates précédentes, cette nouvelle version apporte quelques nouveautés plutôt bienvenues.

La première bonne nouvelle, c’est la possibilité désormais de transférer des données logicielles entre la mémoire de la console et une carte SD. En d’autres termes, les joueurs peuvent transférer des jeux, des données de mise à jour et du contenu téléchargeable depuis la mémoire interne de la console, vers la carte SD (l’inverse est également possible). A noter toutefois que « certaines données » peuvent se montrer incompatibles avec cette fonction de transfert.

Changer la configuration des boutons ?

La mise à jour permet également aux joueurs de modifier librement la configuration des boutons des manettes joy-con, mais aussi de la manette Switch Pro, sans oublier la Nintendo Switch Lite évidemment. Depuis les paramètres de la console, on peut ainsi personnaliser les contrôles, et enregistrer les configurations personnalisées. Nintendo précise : « Sur chaque console, il est possible d’enregistrer jusqu’à cinq configurations personnalisées pour le Joy-Con (G), cinq pour le Joy-Con (D) et cinq pour la manette Nintendo Switch Pro. Il est également possible d’enregistrer cinq configurations comme favoris pour la Nintendo Switch Lite. »

Pas de chance en revanche pour ceux qui espéraient enfin voir débarquer la fonction permettant de créer des dossiers pour classer ses jeux (comme sur PS4 par exemple), puisque cette dernière ne semble toujours pas à l’ordre du jour chez Nintendo.

A cela s’ajoutent de nouvelles icônes d’utilisateur, en provenance directe du jeu Animal Crossing: New Horizons, une nouvelle section « Paramètres de l’historique de jeu » dans les Paramètres, sans oublier l’habituelle « amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.«