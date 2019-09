Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite : comment utiliser les deux consoles avec un seul profil

La Nintendo Switch Lite est là !

Elle est disponible depuis une poignée de jours maintenant, la Switch Lite est la nouvelle console portable signée Nintendo. Une Nintendo Switch orientée exclusivement vers le jeu nomade, avec pour l’occasion un gabarit plus compact, mais également quelques modifications comme une conception monobloc ou la présence d’une croix directionnelle.

Acheter la Nintendo Switch Lite Edition Pokémon

Si certains vont évidemment profiter de l’occasion pour s’offrir leur première Switch, ceux qui ont déjà la console en version classique peuvent se laisser tenter par une console « secondaire ». Cela même si, pour Nintendo, il s’agit clairement de faire entrer plusieurs Switch par foyer, avec par exemple une console principale pour les parents, une Switch Lite Jaune pour l’aînée et une Switch Lite Pokémon Edition pour le petit dernier. Malin n’est-ce-pas ?

Et si on a déjà une Nintendo Switch ?

Néanmoins, si, comme moi, vous disposez déjà d’une Nintendo Switch, et souhaitez faire l’acquisition de ce modèle Lite, alors vous avez la possibilité de transférer votre profil, ainsi que le compte Nintendo qui lui est associé, pour l’utiliser sur les deux machines. Pour cela, il suffit de se rendre dans Paramètres / Ajouter un Utilisateur / Importer un utilisateur depuis une autre console Nintendo Switch.

L’opération nécessite quelques minutes à peine (à condition de se souvenir de son mot de passe…), et on peut ainsi rapidement retrouver son profil sur sa nouvelle Nintendo Switch Lite. Une opération qui permet également (et surtout !) de récupérer l’intégralité des jeux au format numérique téléchargés précédemment via l’eShop.

A noter qu’en effectuant cette manipulation, la Nintendo Switch Lite est automatiquement considérée comme console secondaire, ce qui implique quelques pénibles restrictions, comme nous allons le voir plus bas…

Un système de console principale/secondaire assez fastidieux…

Ainsi, pour lancer un jeu acheté via l’eShop sur la nouvelle Nintendo Switch Lite (configurée par défaut en console secondaire), cette dernière doit impérativement être connectée au réseau… ce qui n’est pas très pratique pour une console 100% nomade. En d’autres termes, si vous emmenez votre Nintendo Switch Lite à l’extérieur, et que vous tentez de lancer un jeu téléchargé via l’eShop, ce dernier refusera obstinément d’obtempérer… Et c’est un peu rageant.

Evidemment, ce type de restriction ne s’applique pas sur la console principale, dont le fonctionnement reste inchangé. Pour « contourner » le problème, il est possible de révoquer la console principale (via l’eShop), afin de faire de la Nintendo Switch Lite la console principale, et du modèle hybride la console secondaire.

De cette manière, il est alors possible de lancer n’importe quel jeu sur sa Switch Lite, que l’on soit à la maison ou ailleurs, tandis que la Nintendo Switch « classique », davantage destinée à rester à la maison dans son dock, et désormais désignée comme console « secondaire », sera à même de lancer tous les jeux également, à condition qu’elle soit connectée au réseau donc.

Le transfert de sauvegardes via le Cloud, oui mais…

Il faut en effet savoir qu’à chaque lancement (sur une console secondaire) d’un jeu téléchargé depuis l’eShop, la console va lancer un rapide processus de « vérification », nécessitant un accès web. Une fois le jeu « authentifié », il est lancé sur la console. Soulignons également qu’il n’est pas possible de lancer un même jeu simultanément sur la console principale et la console secondaire (en utilisant le même compte sur les deux), ce qui est assez aisément compréhensible.

Ce qui est un peu plus ennuyeux, c’est qu’il est également impossible de lancer deux jeux différents au format dématérialisé, en simultané, sur les deux consoles. Cela provoquera un message d’erreur sur la console secondaire… Si les deux consoles sont basées sur le même profil et compte Nintendo, impossible donc pour le papa de jouer à Zelda : Link’s Awakening (au format dématérialisé) sur la console du salon, pendant que le petit joue à Fortnite sur sa Switch Lite.

Dans la pratique, le fait d’utiliser deux Nintendo Switch sur un même compte Nintendo est plutôt simple, mais cela impose toutefois quelques restrictions relativement pompeuses… Très sincèrement, si la configuration est assez rapide, le fonctionnement made in Nintendo a clairement une ou deux générations de retard, par rapport à ce que proposent les Xbox One et PS4, nettement plus souples à ce niveau.

On galère notamment avec les sauvegardes dans le cloud qui ont parfois un peu de mal à se synchroniser (y compris manuellement). A cela s’ajoute le fait que le Nintendo Switch Online permet de sauvegarder automatiquement dans le Cloud, mais pas de charger. Par exemple, si vous poursuivez une partie sur votre Switch Lite dans la journée, et souhaitez la reprendre le soir sur la Switch reliée à la TV, vous devrez d’abord penser à télécharger les nouvelles données de sauvegarde sur cette dernière avant de démarrer la partie. Pas hyper pratique donc…

Quel dommage de ne pas pouvoir transférer très simplement des données de sauvegarde via une carte microSD… On espère quand même que Nintendo va rapidement ajouter un peu de souplesse à tout cela. Rappelons une nouvelle fois que le transfert de sauvegardes via le Cloud, énoncé plus haut, n’est disponible que pour les abonnés Nintendo Switch Online. Ceux qui ne sont pas abonnés n’ont aucun moyen de récupérer leurs sauvegardes sur leur nouvelle Switch Lite, hormis le transfert de données, mais dans ce cas, ces dernières seront alors effacées de la console source…

Faut-il craquer pour la Nintendo Switch Lite ou pas ?

Au final, la perspective pour le détenteur de Nintendo Switch de conserver cette dernière pour la maison, et s’offrir un modèle Lite pour le jeu nomade, est un peu plus simple dans les esprits que dans la réalité. Certes, on parvient sans trop de problème à transférer son profil et ses sauvegardes (via le Nintendo Switch Online uniquement), mais l’utilisation reste assez contraignante dans l’ensemble, la faute notamment à un système de console principale/secondaire assez mal pensé, imposant notamment d’attribuer à la Switch Lite le titre de console « principale » pour lancer ses jeux sans avoir besoin d’un accès web.

Alors oui, il est tout à fait possible de s’offrir une Nintendo Switch Lite pour les déplacements, et conserver le modèle hybride à la maison, mais il faudra pour cela contourner quelques restrictions mises en place par Nintendo, et faire avec un système (payant) de sauvegardes dans le cloud bigrement rigide… A cela s’ajoute le fait de ne pas pouvoir lancer un jeu téléchargé sur l’eShop sur la console secondaire au moindre souci de réseau. A vous de voir.