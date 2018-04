Nintendo Switch : des soucis avec les accessoires non-officiels (depuis la MAJ 5.00)

Nintendo met en garde les joueurs contre les accessoires non-officiels pour sa Switch, qui peuvent occasionner des (gros) soucis.

Les docks non-officiels déconseillés par Nintendo

Depuis sa sortie il y a un peu plus d’un an maintenant (et oui, déjà !), la Nintendo Switch fait le bonheur de plusieurs millions de joueurs à travers le monde, dont plus d’un million en France. Récemment, la division française de Nintendo indiquait vouloir dépasser le seuil des 2 millions de machines installées dans l’hexagone d’ici la fin de l’année 2018. Toutefois, depuis quelques jours, la Nintendo Switch semble montrer quelques signes de faiblesse chez certains joueurs…

En effet, depuis le passage au firmware 5.00, lancé il y a quelques jours, des joueurs ont remarqué quelques sérieux dysfonctionnements avec leur console hybride. Quelques-uns ont ainsi remarqué que leur console avait tendance à ne plus se recharger, d’autres ont pu noter la disparition de certaines sauvegardes et, pire encore, certains ont vu leur Switch devenir subitement inutilisable… Tous avaient néanmoins un point commun : l’utilisation d’un dock non-officiel, comme celui proposé par Nyko (pour ne citer que lui).

De son côté, Nintendo a tenu à apporter quelques explications, en rappelant notamment aux joueurs d’utiliser uniquement des accessoires officiels pour éviter ce genre de déconvenues. « Les produits non-officiels ne subissent pas les tests d’évaluation de Nintendo. Ils peuvent donc mal fonctionner avec la console et rencontrer des problèmes de compatibilité avec certains jeux. » Depuis sa sortie, la Nintendo Switch intéresse en effet de nombreux accessoiristes, qui ont notamment proposé des docks un peu plus « sexy » que celui proposé par défaut avec la console.

A noter que, selon Nyko, ce dernier n’est pas le seul touché par ce souci soudain, occasionné visiblement par la récente mise à jour 5.00. On espère évidemment que Nintendo et les constructeurs tiers parviendront rapidement à s’entendre en ce qui concerne la compatibilité de la console avec les accessoires non-officiels. Prochainement, Hori proposera notamment un nouveau « joy-con », doté d’une croix directionnelle.

(Via Kotaku)