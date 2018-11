Nintendo Switch : YouTube disponible le 8 novembre ?

YouTube enfin sur Nintendo Switch ?

Le 3 mars 2017, Nintendo lançait sa toute nouvelle console hybride, la Switch. Après le fiasco Wii U, Nintendo revenait (enfin !) à une console orientée jeux vidéo, avec (en outre) une interface digne de ce nom, la Switch étant également dénuée de toute forme d’application multimédia, pour le plus grand plaisir de certains joueurs. Pourtant, depuis le lancement de la console, certains réclament l’arrivée de diverses applications, à commencer par l’incontournable YouTube…

Ainsi, non contents de pouvoir profiter de la plateforme vidéo de Google sur PC, tablettes, smartphones, PS4, Xbox One et Smart TV, les amoureux de YouTube vont bientôt pouvoir retrouver leur application favorite sur Nintendo Switch. En effet, le site web de Nintendo America a affiché dans ses recommandations, une application YouTube, dont la disponibilité serait calée au 8 novembre, soit ce jeudi.

Rappelons que la Nintendo Switch propose déjà divers services de streaming vidéo, avec notamment NicoNico ou encore Hulu. Parallèlement à YouTube, de nombreux joueurs souhaitent pouvoir retrouver un autre géant du streaming vidéo sur leur console : Netflix. Selon d’autres rumeurs, ce dernier devrait également finir par arriver « un jour ou l’autre » sur la console de Nintendo.

Bien sûr, toujours selon les informations dévoilée par Nintendo America, l’application YouTube pour Nintendo Switch sera proposée gratuitement. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra cette version « Switchisée » de l’incontournable YouTube, et comment celle-ci se débrouillera sur la console de Nintendo. Rappelons au passage que Google a récemment annoncé la fin de son service YouTube Gaming, qui sera, dès le mois de mars 2019, fusionné avec la plateforme YouTube classique.