No Man’s Sky : le jeu en 4K HDR sur Xbox One X cet été

Après la PS4 et le PC durant l’été 2016, le très décrié No Man’s Sky prépare son atterrissage sur Xbox One, prévu pour cet été, avec la mise à jour NEXT.

Lancé durant le mois d’août 2016 sur PS4 comme sur PC, le très ambitieux No Man’s Sky signé Hello Games avait à sa sortie refroidi pas mal d’ardeurs… En effet, malgré la promesse alléchante d’un univers créé de manière procédurale, dans lequel le joueur allait pouvoir naviguer de planète en planète, le résultat final était bien loin des attentes des joueurs. Rapidement, de nombreux utilisateurs font part de leur (immense) mécontentement, en demandant au passage un remboursement, certains allant jusqu’à accuser le jeu de publicité mensongère.

Heureusement, au fil des mois, No Man’s Sky a bénéficie de nombreuses mises à jour, ajoutant notamment une histoire plus complète, un semblant de multijoueur, du contenu supplémentaire… Un jeu qui semblait logiquement voué à l’oubli total, mais Hello Games s’est associé à 505 Games pour lancer le jeu cet été… sur Xbox One !

Une version qui sera d’ailleurs « Enhanced » pour la Xbox One X de Microsoft, avec une optimisation pleine de 4K et de HDR. Parallèlement au lancement de cette version Xbox One, No Man’s Sky bénéficiera également sur PS4 et PC d’une mise à jour majeure. Son créateur, Sean Murray a ainsi annoncé : « Nous appelons cette version No Man’s Sky NEXT car c’est une étape importante dans le parcours de No Man’s Sky, pour Hello Games et pour sa communauté dévouée. » L’homme à l’origine de No Man’s Sky a également promis que le jeu avait encore beaucoup à proposer aux joueurs.

Sur le blog de 505 Games, on peut lire : « Volez du plus profond de l’espace aux surfaces planétaires, sans écrans de chargement, et sans limites. Dans cet univers infini généré de manière procédurale, vous découvrirez des lieux et des créatures qu’aucun autre joueur n’a jamais vus auparavant… et que personne ne découvrira peut-être même plus jamais. » Après le lancement chaotique du jeu sur PS4 et PC, nul doute que les joueurs Xbox One vont se montrer très méfiants vis à vis de ce portage.