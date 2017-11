Noël 2017 : 42% des Français souhaitent réaliser l’intégralité de leurs achats de Noël sur Internet (Infographie)

Noël arrive dans un petit peu plus d’un mois et les listes de cadeaux commencent à se remplir. Cette année encore, beaucoup de Français ont prévu de réaliser leurs achats de Noël sur Internet. Selon Adobe Digital Insights, 42% des Français souhaitent réaliser l’intégralité de leurs achats de Noël en ligne.

Les fêtes de fin d’année sont bientôt là et les boutiques se préparent. Du côté des magasins physiques, on peut voir les rayons se garnir de jouets et de chocolats et recevoir les traditionnels catalogues de jouets des magasins et grandes enseignes de distributions.

Pour le e-commerce, le Black Friday et le Cyber Monday vont lancer le top départ des achats de Noël et les géants en profitent pour faire l’actualité en recrutant du personnel, on pense notamment à Amazon.

Le rush de Noël est un événement incontournable pour les grandes enseignes de e-commerce et cette année encore, ils vont devoir faire face à l’afflux des commandes. En effet, le commerce en ligne est en pleine progression et de nombreux consommateurs français ont prévu d’effectuer leurs achats de Noël 2017 sur Internet.

Selon le dernier rapport Adobe Digital Insights, le budget consacré aux achats de Noël devrait s’élever à 500 euros par personne cette année en France. Un budget équivalent à celui de l’an passé, mais selon Adobe, les consommateurs français ont bien l’intention de « se montrer plus réfléchis dans leurs achats ».

Les cadeaux utiles devraient représenter plus de 60% (62%) du budget cadeau des Français et prendront le pas sur les « achats coup de cœur et futile » (38%). Sans surprise, les « prix intéressants et les bonnes affaires » constituent une « priorité absolue » (51%), loin devant la connaissance de la marque (24%) et les avis sur les produits (15%).

Comme nous l’évoquions en préambule, le Black Friday et le Cyber Monday vont lancer le coup d’envoi des achats de Noël 2017 mais pour 34% des consommateurs français, les soldes pratiquées lors de ces deux événements sont jugées « moins intéressantes » du fait « des promotions de plus en plus fréquentes proposées par les enseignes ».

Il ne faut toutefois pas croire que les Français boudent le e-commerce, bien au contraire. Toujours selon Adobe Digital Insights, les Français ont prévu d’effectuer près de la moitié (46%) de leurs achats de Noël sur Internet.

De plus, les « fermetures de petits commerces » (30%) et les « pressions ressenties en boutique » (19%) devraient pousser 18% des Français à revoir à la hausse le montant de leurs dépenses en ligne cette année. Faire son shopping en ligne est de son côté jugé « stressant » par seulement 4% des consommateurs français interrogés.

42 % des Français souhaitent réaliser l’intégralité de leurs achats de Noël sur Internet

Concernant les dépenses, les Français affirment qu’ils dépenseront 49 % de leur budget auprès de commerçants exclusivement présents en ligne. La firme anglaise ASOS, spécialisée dans la mode et la beauté, et le géant américain Amazon, sont notamment cités parmi ces « commerçants exclusivement présents en ligne ». Pour 34% des Français, les dépenses se feront « auprès de grandes enseignes de distributions nationales à la fois physique et en ligne » tandis que 17% des personnes interrogées dépenseront 17% de leur budget dans « des boutiques de proximités indépendantes ».

Enfin, pour 42% des consommateurs français, l’expérience d’achat idéale pour les cadeaux de Noël se situe entièrement en ligne. Quant aux partisans d’achats dans des magasins physiques, les smartphones sont devenus de précieux alliés.

73% d’entre eux expliquent comparer les prix des produits sur leur smartphone tout en étant dans le magasin et 18 % ont déjà acheté un article sur leur smartphone tout en se trouvant en boutique physique.

L’importance des réseaux sociaux

Dernier élément mis en avant par cette étude d’Adobe, l’importance des réseaux sociaux. Ces derniers sont consultés pour trouver des idées de cadeaux (62 %), identifier les produits avec les meilleurs avis (39 %), connaitre les souhaits des amis et de la famille (36 %).

Que retenir de cette étude ?

Le rapport Adobe Digital Insights nous permet d’en savoir plus sur « Le Noël digital des Français ». On retiendra tout d’abord que de nombreux Français s’y prennent à l’avance pour débuter leurs cadeaux de Noël (29% entendent commencer leurs achats à la mi-novembre).

L’achat en ligne continue sa progression et pour 42% des acheteurs, l’expérience d’achat idéale devrait se décliner entièrement en ligne. Si les prix bas et les bonnes affaires sont un argument en faveur de l’achat en ligne, il est aussi moins stressant (4% trouvent l’achat en ligne stressant contre 19% trouvent le shopping en magasin stressant).

Pour David Burnand, marketing director chez Adobe : « Plus qu’à toute autre période de l’année, c’est à Noël que les expériences comptent le plus – à la fois pour les consommateurs et pour les commerçants. Toutefois, l’expérience déployée par ces derniers doit répondre parfaitement aux attentes des consommateurs – elle doit les surprendre, les enchanter, les orienter vers les cadeaux parfaits, et être homogène sur l’ensemble des canaux et équipements. Si les commerçants parviennent à surfer sur l’ambiance festive et joyeuse des fêtes de fin d’année en créant une expérience d’achat conviviale et non stressante, ils attireront une part des dépenses engagées durant cette période et fidéliseront les consommateurs le reste de l’année durant. »

Enfin on retiendra l’importance des smartphones, l’étude met en avant leur rôle à jouer pour les achats de Noël. Il faut dire que 41% des personnes interrogées ont l’application d’un commerçant sur leur mobile et 21% sont susceptibles d’en télécharger une pour les achats de Noël. 19% des acheteurs devraient utiliser davantage leurs applications d’achat à Noël.

Dernier point particulièrement intéressant, le rôle des médias et réseaux sociaux. Ces derniers sont plébiscités par les Français et plus de la moitié des acheteurs français consultent les réseaux sociaux pour trouver des idées de cadeaux.

Et si vous manquez toujours d’idée, on devrait très bientôt vous proposer notre sélection de cadeaux de Noël.