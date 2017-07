Le Nokia 8 sortira le 16 août

Ceux qui suivaient l’actualité du futur Nokia 8 seront ravis d’apprendre que le grand jour approche. Le smartphone sera présenté officiellement le 16 août.

On avait pu lire beaucoup de choses sur le Nokia 8 ces dernières semaines et quelques caractéristiques ont pu fuiter dans la presse, sans confirmation officielle. Ce point changera rapidement, puisque les invitations envoyées à la presse font état d’une présentation lors d’un évènement le 16 août dans la capitale du Royaume Uni.

Nokia 8 : son lancement aura lieu le 16 août prochain

Actuellement, ce que l’on sait du futur smartphone haut de gamme du Finlandais HMD, construit par Foxconn, c’est qu’il sera équipé d’un processeur Snapdragon 835, de 4 ou 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via microSD. Il intégrera également un double capteur photo de 13 mégapixels issu du spécialiste Carl Zeiss. Concernant l’écran 16:9 incurvé et presque sans bord, il serait question d’un écran de 5,3 pouces Quad HD.

Esthétiquement ce dernier est relativement élégant, avec une coque unibody en alu qui plaira au plus grand nombre. Ce smartphone entrera dans une toute nouvelle gamme baptisée : « Nokia by HMD ».

Si comme nous, vous êtes impatients d’en savoir plus sur le Nokia 8, rendez-vous le 16 août après cet évènement organisé à Londres, nous tâcherons de refaire un article sur ce futur flagship.