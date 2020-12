Une voiture électrique Apple se précise pour 2024

Apple travaille sur une voiture électrique, et son projet « Titan » est de retour dans la presse après la publication d’une dépêche Reuters s’appuyant sur diverses sources internes avançant l’idée d’une commercialisation en 2024. Deux an après la réduction drastique de son effectif, le pôle en charge de son développement serait toujours actif, dans la préparation (et l’attente) de nouvelles technologies de batteries.

Capitaliser sur la batterie

En janvier 2019, un porte-parole d’Apple avait annoncé la redirection de 200 employés du projet Titan vers d’autres divisions, laissant penser que la firme de Cupertino laissait de côté l’élaboration de sa voiture électrique et autonome.

Maintenant, les nouvelles sources de Reuters affirment que le projet pourrait aboutir à une technologie, pour la production d’un modèle électrique en production dès 2024. Apple se focaliserait avant tout sur la batterie de la voiture, qui ne chercherait pas à capitaliser sur les dispositifs que l’on connaît aujourd’hui sur les modèles en circulation.

Un pack « monocellulaire » serait de vigueur pour une capacité plus efficiente. L’objectif également, serait d’échapper à la dépendance du cobalt, qui nuit actuellement à l’image propre et responsable des marques.

Pour cela, la batterie lithium-ion que l’on connaît laisserait la place à un accumulateur lithium-fer-phosphate, généralement appelé « batterie LFP » ou plus esthétiquement « accumulateur LiFe ».

Au sein du marché du stockage de l’énergie, en plein boom, de nombreux acteurs se tournent vers cette technologie, à l’image d’Hydro-Quebec, au Canada, qui a pour ambition d’atteindre 10 % de part de marché mondial. La société travaille sur cet accumulateur qu’elle juge « plus sécuritaire et plus durable », bien qu’il soit aussi moins performant en l’état actuel.

« Il n’y a pas de terre rare ni de cobalt dans la fabrication », soulignait Guillaume Hayet, président-directeur général de Stockage d’énergie EVLO, nouvelle filiale créée par Hydro-Québec, à l’agence La Presse. Longtemps laissé de côté dans le secteur automobile dû à ses faiblesses, Apple travaillerait donc à son développement selon les sources de Reuters.

Lot de mystères

Le reste des détails avancés dans la dépêche font état d’une voiture autonome, à même de pouvoir réutiliser les technologies de capteurs développées sur les iPhone. Il s’agit bien entendu des LiDAR, qui restent boudés par Tesla, mais dont plusieurs startups comme Luminar Technologies (nouvellement en bourse) font également le pari.

En resteront les potentiels retards, conséquence de la situation sanitaire en 2020, qui pourraient faire reculer la concrétisation de la voiture électrique d’Apple à 2025. Le lot de mystères autour de la voiture ne s’est pas réduit d’année en année. Jamais nous n’avons vu des croquis du design sortir des bureaux de la marque.

Par conséquent, sa commercialisation sous le logo d’Apple n’est pas une certitude : Apple pourrait aussi choisir de travailler avec un constructeur pour le reste de l’architecture et du design. Ses efforts se concentreraient alors sur les technologies, ce qui pourrait sembler plus probable alors que le chemin vers la rentabilité du secteur demande de produire « 100 000 véhicules par an, avec plus de volume à venir », déclarait une source de Reuters.

« Il me semble que si Apple développe un système d’exploitation avancé ou une technologie de batterie, il serait préférable de l’utiliser dans un partenariat avec un fabricant existant sous licence […] Comme nous le voyons avec Tesla et les anciens constructeurs automobiles, disposer d’un réseau de fabrication très complexe dans le monde ne se fait pas du jour au lendemain », reconnaissait également un investisseur d’Apple, dans la dépêche de l’agence britannique.