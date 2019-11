Non, Disney+ ne va pas tuer Netflix

Quelques semaines après le lancement de Disney+, il est temps de faire un premier bilan. Tout d’abord, à la façon d’AppleTV+, la nouvelle plateforme de streaming confirme son adoption d’un rythme de diffusion à contre-courant de Netflix. On le sait, les deux entreprises sont en concurrence, sur un marché qui a encore du potentiel mais qui n’est plus non plus extensible indéfiniment. Tous les acteurs l’ont bien compris et investissent donc en conséquence. Et ce même si le fondateur de Netflix semble prêt à s’abonner à la concurrence. Mais devrait-il avoir peur ?

Disney, un géant aux petits pieds

Dans un marché au sein duquel les acteurs se sont multipliés ces derniers mois, Disney+ est arrivé avec un sacré bagage : 300 films et plus de 7000 épisodes de séries dès le lancement. Au-delà des programmes de la maison-mère, cela inclut aussi ceux liés aux univers de Star Wars et de Marvel. Un vrai produit d’appel amené à s’étendre alors que Disney+ récupère certains projets qui sont encore sous licence ailleurs.

A l’heure actuelle, Disney+ ne possède « que » 10 millions d’abonnés, un chiffre intéressant aussi rapidement, mais loin de représenter une vraie menace pour Netflix à l’heure actuelle. Surtout, il y en a sans doute beaucoup qui ont profité de l’offre gratuite. Quelle proportion restera ensuite avec un abonnement payant ?

En effet, si à l’heure actuelle, on parle beaucoup du Mandalorian, les autres produits d’appel « neufs » sont encore rares. Le catalogue actuel et innovant de Disney+ n’est pas si impressionnant. Il faudra attendre la fin de l’année 2020 pour voir des séries Marvel débarquer.

Mais surtout, au final, Netflix et Disney+ ne sont pas vraiment concurrents. On se retrouve surtout dans une opposition de style. D’un côté, la nouveauté, l’aspect tendance, la quête à l’innovation. De l’autre, le classicisme, la nostalgie et la priorité à deux univers spécifiques Les deux plateformes ont leur public et ils ne sont sans doute que marginalement proches.