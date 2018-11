Non, Facebook n’oblige pas tous ses dirigeants à utiliser un smartphone Android

Alors que le torchon brûle entre les patrons de Facebook et d’Apple, un article du New York Times indique que Mark Zuckerberg aurait ordonné à ses cadres d’utiliser un smartphone Android (à la place d’un iPhone).

Pour rappel, ces derniers mois, Tim Cook n’a cessé de critiquer Facebook et son modèle économique. De son côté, Mark Zuckerberg rappelle régulièrement que tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir les produits hors de prix de la firme de Cupertino.

Mais malgré ces désaccords entre les deux CEO, Facebook dément l’information selon laquelle il aurait « forcé » tous ses dirigeants à utiliser Android.

« Les critiques de Cook ont ​​irrité Zuckerberg, qui a ensuite ordonné à son équipe de direction d’utiliser uniquement des téléphones Android, arguant que le système d’exploitation comptait beaucoup plus d’utilisateurs que celui d’Apple », lit-on dans l’article du New York Times.

Facebook « encourage » mais n’oblige pas ?

La réponse de Facebook au NYT : « Tim Cook a constamment critiqué notre modèle d’entreprise et Mark a également indiqué qu’il n’était pas d’accord. Il n’a donc pas été nécessaire d’utiliser qui que ce soit pour cela. Et nous encourageons depuis longtemps nos employés et nos dirigeants à utiliser Android car il s’agit du système d’exploitation le plus répandu au monde. »

En 2015, Facebook avait révélé aux médias qu’il demandait à certains employés d’utiliser des smartphones Android pour que ceux-ci puissent plus facilement repérer les bugs sur l’appli Android, mais aussi « vivre la même expérience que celle de la plupart des utilisateurs ». A l’époque, nous évoquions également les « 2G Tuesdays », une expérience qui permet aux employés qui se connectent sur le réseau social de tester comment celui-ci fonctionne sur une connexion 2G, comme dans les pays en développement ou émergents.