Facebook : Zuckerberg forcerait ses cadres à utiliser un smartphone Android

Selon un article du New York Times, Mark Zuckerberg aurait du mal à digérer les attaques régulières du patron d’Apple. En effet, ce dernier se permet d’attaquer Facebook sur sa gestion des données personnelles, arguant du fait que la vie privée est « une liberté civile » que la plateforme ne respecte pas.

Quand Zuckerberg et Cook expriment leur désaccord

Par conséquent, Zuckerberg aurait choisi de riposter en forçant ses cadres à exploiter un smartphone fonctionnant sous Android, plutôt qu’un iPhone tout droit sorti de chez Apple.

Néanmoins, l’article ne précise pas si (tous) les cadres ont effectivement rangé le smartphone de la marque à la pomme au profit de l’OS appartenant à Google.

Les échanges par interviews entreposées sont récurrents entre le PDG d’Apple et celui de Facebook. L’hostilité entre les deux entreprises est née avec les premières critiques de Tim Cook suite au scandale Cambridge Analytica. Outre le fait que Facebook base son business model sur les données personnelles de ses utilisateurs, Apple avait alors jugé qu’il n’était pas non plus en mesure de protéger ces derniers. À cette époque, Cook avait confié que ce n’était pas du tout le modèle de son entreprise, jugeant : « Nous n’allons pas faire de trafic dans votre vie personnelle […] Pour nous, la vie privée est un droit de l’homme. C’est une liberté civile ». Il expliquait alors qu’il pourrait très bien faire de même, mais que la compagnie a choisi de ne pas prendre cette voie.

Pour sa part, Mark Zuckerberg a pris l’habitude de riposter en indiquant que tout le monde n’avait pas les moyens de s’acheter un iPhone, laissant sous-entendreque son service avait l’avantage d’être gratuit. Il a également répondu à Cook en déclarant : « Je pense qu’il est important que nous ne cédions pas tous au Syndrome de Stockholm et ne laissions pas des entreprises qui vous facturent plus vous convaincre qu’elles se préoccupent vraiment plus de vous. Parce que cela me semble ridicule ».

