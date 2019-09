Non, la S8 de Game of Thrones n’est pas un désastre

Si l’on se fit aux déclarations des fans sur Twitter, l’ultime saison de Game of Thrones a été très décevante. On a même pu voir passer des pétitions à l’encontre de HBO pour refaire cette saison. L’une de ces pétitions a tout de même atteint 1,7 million de signatures. La critique qui revient le plus comprend l’aspect bâclé des épisodes.

Pourtant, selon une enquête YouGov, 52% des téléspectateurs ont déclaré être satisfaits, voire très satisfaits de cette saison. 72% de ces personnes souhaitent que Game Of Thrones obtienne l’Emmy Award for Outstanding Drama Series. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, seuls 41% des individus interrogés se disent insatisfaits par cette saison 8. Quant aux 7% restant, ils ont préféré s’abstenir.

Cette enquête s’est déroulée en ligne auprès de 2 475 personnes entre le 21 août 2019 et le 23 août 2019, avec une marge d’erreur de 3%. Parmi l’ensemble des participants, 18% seulement ont déclaré avoir visionné chaque épisode de la série. Si cette enquête révèle des résultats surprenants concernant cette dernière saison, ils restent très positifs pour la série en général.

Les fans en veulent aux showrunners

En effet, YouGov a mené la même enquête pour plusieurs autres séries, et seulement 10% des individus interrogés ont déclaré avoir regardé chaque épisode de Better Call Saul ou de This Is Us. Ces deux séries sont en compétition avec Game of Thrones dans la catégorie Outstanding Comedy Series des Emmy Awards, qui se dérouleront le 15 septembre prochain. Le quatrième concurrent est la série Fleabag, dont 70% des individus interrogés n’ont jamais entendu parler.

Si cette enquête se confirme lors de la soirée des Emmy Awards, il est très probable que Game of Thrones reparte avec un trophée. Si le cas se produit, Twitter pourrait littéralement s’embraser. Pour rappel 1,7 million de fans ont demandé aux producteurs de refaire cette ultime saison.

Le seul côté point négatif de cette enquête concerne les showrunners de la série, à savoir David Benioff et D.B. Weiss. Seuls 29% des interrogés ont indiqué être curieux de voir ce qu’ils vont réaliser dans le futur. 31% ne se sont pas exprimé sur ce point. Cela démontre parfaitement, l’indifférence et la rancune qu’on les fans envers ces deux scénaristes. Des statistiques plutôt intéressantes pour Lucasfilm qui compte sur David Benioff et D.B. Weiss pour relancer Star Wars sur grand écran.

YouGov Digital Trends Emmy … by Mathew Katz on Scribd