Non, il n’est pas conseillé de laver les Joy-Con de la Nintendo Switch au gel hydroalcoolique

Si cela peut sembler logique, Nintendo a tout de même confirmé qu’il ne fallait absolument pas tenter de nettoyer les manettes de la Switch avec du gel hydroalcoolique en pleine pandémie de coronavirus.

Un chiffon « doux et sec » pour nettoyer la Switch

Dans un tweet partagé sur son compte Twitter, la société japonaise annonce que l’utilisation de l’alcool pourrait entraîner une décoloration ou une déformation des pièces en plastique des Joy-Con de la Switch. Dans un autre message, Nintendo indique que cela concerne aussi l’usage des lingettes désinfectantes qui risqueraient de provoquer le même résultat en fonction des composants qu’elles contiennent.

Plutôt que d’utiliser des solutions contenant de l’alcool, Nintendo conseille l’utilisation d’un « chiffon doux et sec ». La technique de nettoyage est beaucoup plus efficace et moins dangereuse sur beaucoup de produits tech qui pourraient risquer d’être abîmés par le gel hydroalcoolique.

Toutefois, cette technique ne protège évidemment pas du coronavirus, puisque ce dernier peut passer du chiffon à votre corps et vous infecter. En somme, il est recommandé de laisser votre Switch chez vous, de ne pas la prêter ou encore de de bien vous laver les mains avant et après son utilisation.

Plus globalement, le lavage de main avec du savon doit être un des gestes barrières à respecter impérativement durant toute cette période de confinement (et après…) afin d’éviter la propagation potentielle du coronavirus.

S’il est peut-être inutile de le rappeler, il n’est pas non plus bon de tenter de désinfecter les pattes et le corps de vos animaux de compagnie avec de la javel ou de l’alcool sous risque de brûlure et autres. La situation a alerté plusieurs vétérinaires il y a quelques jours, si bien que ceux-ci recommandent, une fois de plus, l’utilisation de savon. D’autre part, aucun cas de transmission du virus du chien ou du chat vers l’homme n’a été rapporté.