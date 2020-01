Il n’y aura pas de nouvelle Nintendo Switch cette année (selon Nintendo)

Pas de nouvelle Nintendo Switch cette année

En fin d’année dernière, Nintendo lançait sa petite Switch Lite, une version 100% nomade de la console hybride commercialisée en mars 2017. Une stratégie gagnante pour Nintendo, dont les ventes de Switch viennent de dépasser celles de la Super Nintendo.

Depuis quelques mois, de nombreuses rumeurs évoquent la disponibilité prochaine d’une nouvelle version de la Nintendo Switch, parfois baptisée « Pro » parfois baptisée « NEW ». Bref, une machine plus puissante, qui pourrait d’ailleurs être « 100% console de salon« , là ou la Switch Lite est une machine 100% nomade.

Toutefois, selon Shuntaro Furukawa, même si la Nintendo Switch fêtera bientôt ses 3 ans, « on a à peine effleuré la surface« . Avec la lancement récent du modèle Lite, Nintendo estime que sa Switch a encore énormément de potentiel commercial, avant de penser à un quelconque nouveau modèle. Nintendo va également s’appuyer sur diverses éditions collector (comme la future édition Animal Crossing) pour continuer à affoler les scores de ventes.

Beaucoup de potentiel pour le tandem Switch / Switch Lite

« Nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer sur les possibilités offertes par les deux modèles de Nintendo Switch, et continuer d’étendre la base installée. Nous n’avons aucune intention de lancer un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2020 » a ainsi indiqué le géant nippon.

En fin d’année 2020, Nintendo va également devoir affronter deux adversaires de taille, puisque Sony et Microsoft lanceront respectivement la nouvelle PS5 et la nouvelle Xbox. Si l’écart de performances est déjà énorme entre la Switch et les PS4/Xbox One, ce dernier devrait être gigantesque en fin d’année… Il semble donc peu probable de voir Nintendo venir affronter Sony et Microsoft sur le terrain de la puissance technologique.

Toutefois, on peut imaginer que Nintendo va prendre son temps, et pourquoi pas lancer, peut-être en 2021, une « nouvelle » version de sa Nintendo Switch, accompagnée par exemple d’un titre très porteur, comme un nouveau Zelda Breath of the Wild 2 par exemple… Par le passé, Nintendo a déjà lancé des versions « NEW » de ses consoles 3DS et 2DS.