Non, Xiaomi n’est pas en train de se moquer de Huawei

Xiaomi peut être heureux : seulement cinquante-cinq secondes après la commercialisation de ses Mi 10 et Mi 10 Pro, les nouveaux fleurons de la marque chinoise ont été en rupture de stock, victimes de leur succès après leur présentation en février. Pourtant, le smartphone n’a pas fait que des heureux. Sur son emballage, une mention « accès facile aux applications de Google que vous utilisez le plus » s’est attiré des critiques. S’agit-il d’un message de provocation ou de moquerie envers Huawei ?

Ce mardi 7 avril, après que la toile se soit empressée de dresser des conclusions hâtives, Xiaomi s’est exprimé et a tenu à mettre les choses au clair. C’est Google qui aurait demandé à la marque chinoise d’intégrer la mention, et désormais, tous les smartphones sous Android devront l’afficher. Dans un communiqué publié hier, Xiaomi fait une comparaison avec l’obligation similaire à l’écran de démarrage « Propulsé par Android », qui concerne les smartphones mais aussi les tablettes utilisant Android et les services de Google.

Coopérer en douceur

Pour le moment, Google n’a pas encore publié de message explicatif à cette nouveauté. Le site 9to5Google note que des publications récentes sur un site chinois mentionnaient la nouvelle au sein de la gamme de smartphones Vivo. Normalement, si Xiaomi a été la première marque à devoir afficher le message, toutes les nouveautés qui suivront chez les smartphones Android afficheront aussi le message sur leur boîtier. On pense notamment à OnePlus et ses nouveaux OnePlus 8.

« Étant donné que la version précédente de l’accord entre Xiaomi et ses partenaires a expiré, Xiaomi devient le premier des fabricants sous contrat de la nouvelle version de l’accord de coopération, il est également le premier fabricant à publier de nouveaux produits après son entrée en vigueur » a déclaré Xiaomi dans son communiqué.

La firme de Pékin en a également profité pour ajouter une note au sujet de l’actualité de l’embargo américain, affectant dangereusement Huawei. Le fabricant de smartphones a voulu afficher un message de soutien, en indiquant qu’il espérait que « les fabricants mondiaux de téléphones portables pourront coopérer en douceur avec tous les partenaires pour créer un écosystème plus riche. » Bien évidemment, ce handicap pour Huawei est une aubaine pour Xiaomi, même si la marque a les yeux rivés sur l’Inde pour le moment.