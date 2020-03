OnePlus 8 : on connait enfin la date de présentation

C’est officiel. Par le biais d’un communiqué de presse, OnePlus vient d’annoncer la date définitive pour le lancement de sa prochaine gamme de smartphones 2020. Le 14 avril prochain seront ainsi présentées les différentes versions du OnePlus 8, un smartphone toujours haut de gamme, à l’écran 120 Hz ainsi qu’une compatibilité 5G.

Hier sur Twitter, le PDG de OnePlus Pete Lau avait été franc, en expliquant que la date de présentation du OnePlus 8 avait été repoussée trois fois. Les conséquences des mesures sanitaires pour faire face à l’épidémie à coronavirus avaient remis en question la sortie des produits. Finalement, l’homme avait mis fin aux rumeurs en annonçant un lancement « prochainement ». Aujourd’hui, la date du 14 avril est finalement celle retenue.

L’événement sera retransmis en direct sur le site internet de OnePlus, le 14 avril prochain. La conférence de presse se tiendra à 17 heures pour la France.

Ce sera la quatrième grosse nouveauté en cette année 2020. Après Samsung et ses Galaxy S20, Huawei et son P40 ainsi que Xiaomi et sa nouvelle gamme de Mi 10, c’est au tour de OnePlus de revenir sur le marché. Cette année, le constructeur chinois veut mettre l’accent sur la 5G. Il y a trois semaines, il avait pu faire part de cette transition globale dans une interview de son PDG à CNET.

Selon les premiers aperçus que l’on peut trouver sur la toile au sujet du OnePlus 8, on peut noter que la marque suivra le pas de Samsung et Huawei en intégrant une caméra frontale dans un poinçon, au lieu d’une encoche classique. L’écran AMOLED devrait être de 6,55 pouces, alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec une recharge rapide de 30 W.

Malgré sa compatibilité 5G, OnePlus veut rassurer. Les prix des smartphones ne seront pas en augmentation drastique. OnePlus a « toujours été en mesure de créer le meilleur produit possible au meilleur prix » expliquait Pete Lau dans son interview à CNET. Ainsi, le prix du smartphone le plus haut de gamme, à savoir le OnePlus 8 Pro, ne devrait pas dépasser la barre des 1000 euros. Pour rappel, le OnePlus 7T Pro qu’il remplace coûtait 759 € en France à ses débuts.