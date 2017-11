Le nouveau design de Snapchat pourrait arriver en décembre

Après l’annonce de ses résultats trimestriels décevants, Snap va proposer un nouveau design pour l’application Snapchat, le but étant de simplifier l’interface pour attirer plus de nouveaux utilisateurs. Et d’après les sources de Busines Insider, ce nouveau design arriverait dans un mois.

Snapchat était autrefois décrit comme le réseau social qui fait trembler Facebook, et qui attire les ados et les jeunes adultes. Mais aujourd’hui, moins d’un an après son entrée en bourse, le réseau social d’Evan Spiegel commence petit à petit à perdre de son charme. Et durant le troisième trimestre 2017, l’application n’a ajouté que 4,5 millions de nouveaux utilisateurs journaliers.

Face à cette très faible croissance, Snap décide donc de prendre une série de mesures drastiques. Alors que l’application est meilleure sur iOS que sur Android, la société a annoncé qu’elle va développer une toute nouvelle version pour le système d’exploitation de Google, afin d’attirer de nouveaux utilisateurs sur cet OS.

Et alors que la complexité de son interface faisait partie de sa marque de fabrique, Snap décide également de revoir le design. Un changement qui vise à rendre l’application plus facile à utiliser et à comprendre, mais qui est tellement important qu’il pourrait causer des perturbations à court terme.

Snap n’a pas indiqué quand ce nouveau design va arriver. Mais aujourd’hui, les sources de Business Insider indiquent que l’objectif de Snap est de lancer cette nouvelle version de l’interface utilisateur le 4 décembre.

Ce qui change

Business Insider affirme que comme sur l’interface actuelle, le nouveau design mettra la fonctionnalité caméra sur l’écran principal. En revanche, au lieu de séparer les messages des amis et les Stories dans des onglets séparés (à gauche et à droite), Snapchat regroupera tous ces éléments dans une section à gauche.

A droite de l’écran principal, celle de la caméra, Snapchat pourrait afficher une partie dédiée aux vidéos (événements, sport, etc.) baptisée « Our Stories » ainsi que du contenu des partenaires de la société, tels que NBC ou BuzzFeed, et des Stories de célébrités.

Ce flux personnalisé pourrait rappeler les fils d’actualité des autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Et comme ces services, Snapchat afficherait les publications en se servant d’un algorithme, mais pas par ordre chronologique inverse.