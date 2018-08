Apple pourrait présenter deux nouveaux ordinateurs, un MacBook Air et un Mac Mini, dès le mois d’octobre.

Selon une source évoquée par le journaliste Mark Gurman (Bloomberg), Apple dévoilera deux nouveaux ordinateurs d’ici octobre, soit quelques mois après avoir présenté deux nouveaux MacBook Pro.

Enfin une amélioration du Mac Mini ?

Concernant le Mac Mini, de nombreux utilisateurs ont effectivement fait remarquer à la firme que celui-ci n’avait reçu aucune mise à jour majeure en plusieurs années, un point dommageable pour un produit qu’Apple disait considérer comme étant « important » à ses yeux. Pour rappel, le Mac Mini consiste en un boîtier carré d’une vingtaine de centimètres qui se branche à un écran, une souris et un clavier. Actuellement, l’objet est vendu à partir du tarif de 549 euros. Pour ce qui est de la nouvelle version, il s’agirait d’une « mise à niveau » destinée aux professionnels. De fait, de nouvelles fonctionnalités concernant le stockage et le processeur pourraient être ajoutées à l’appareil. Par conséquent, il serait logique que le prix du Mac Mini augmente à hauteur de ses nouvelles compétences.

Pour ce qui est du MacBook Air, Bloomberg rapporte dans son article que celui-ci devrait être équipé d’un écran Retina de 13 pouces et d’une meilleure résolution que celle de son prédécesseur. Les bordures du nouvel ordinateur seraient aussi plus fines que l’ancien modèle. La connectique de l’appareil devrait être relativement classique en ce qu’elle pourrait inclure un lecteur de carte SD, un port USB-A ainsi qu’un connecteur MagSafe. Il serait également possible que l’appareil embarque un port USB-C. Pour rappel, Apple commercialise toujours le MacBook Air selon une configuration déterminée lors de son année de lancement, en 2015.

Selon les informations de Mark Gurman, les deux nouveaux produits devraient être présentés peu après les nouveaux téléphones de la marque, lors de la keynote annuelle d’Apple qui se tiendra à la rentrée.