Nokia 9 PureView : avec un quintuple capteur photo à l’arrière !

Le Nokia 9 PureView se montre avant l’heure

Il y a quelques semaines, Samsung franchissait un nouveau palier dans la course aux capteurs photos avec un Galaxy A9 doté de quatre modules. Très bientôt, Nokia officialisera un nouveau smartphone, le Nokia 9 PureView, qui va se doter d’un quintuple capteur principal… soit un module photo doté de 5 capteurs.

En effet, c’est une nouvelle fois l’incontournable Evan Blass qui a diffusé des informations concernant le prochain flagship de chez HMD Global. Un Nokia 9 PureView donc, qui va tenter le pari de proposer un module photo composé de 5 capteurs, disposés de manière hexagonale. Une section photo qui bénéficiera évidemment de la précieuse mention Zeiss.

Selon une vidéo promotionnelle diffusée par MySmartPrice, ce système va permettre au Nokia 9 PureView de capter 10 fois plus de lumière, et de restituer un niveau de détail sans précédent, sans oublier la possibilité de modifier le focus a posteriori via Google Photos. Bref, une énième révolution à venir dans le domaine de la photographie sur mobiles.

Côté fiche technique, le Nokia 9 PureView devrait également être équipé d’un large écran 5,99″ compatible HDR10, doté d’un capteur d’empreintes sous l’écran, comme le OnePlus 6T. On y retrouverait également un processeur Qualcomm SnapDragon 845 couplé à 6 Go de RAM, et 128 Go de mémoire interne. Le smartphone serait animé par le très épuré Android One, avec la certitude de bénéficier d’au moins deux années de mises à jour régulières.

Ce nouveau smartphone signé HMD Global devrait être officialisé durant le CES de Las Vegas, ou au plus tard, à l’occasion du Mobile World Congress 2019 en février. Reste à savoir maintenant comment se comportera ce Nokia 9 PureView en photo avec ses 5 capteurs, quand d’autres acteurs du marché semblent vouloir revenir à un seul (mais énorme) module photo.